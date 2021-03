"Las feministas trabajamos por todas las mujeres, por las que se consideran feministas y por las que no"

Igualdad de libertades y derechos. Palabras que enmarcan una jornada más que importante. Este 8 de marzo, al igual que todos los años, las mujeres conmemoran su lucha por participar en la sociedad de manera igualitaria con el Día Internacional de la Mujer.

Mujeres de hierro que no ven barreras Leer más

EXPRESO, en honor a una fecha trascendental para conseguir días mejores, habló con Doménica Cobo Flandoli — fundadora del Proyecto JuntasXEllas, activista, voluntaria, embajadora y vocera de ONGs — para esclarecer varios puntos relacionados al feminismo.

- Desde tu experiencia y conocimiento… ¿Cómo podrías definir al feminismo?

Yo creería que el feminismo es un punto de unión que no es perfecto ni preciso, pero que es necesario. Un punto en el que probablemente confluyen muchas realidades y necesidades. El feminismo no es un monotema, sino una labor diaria de poder ir acortando brechas.

- ¿Por qué crees que la gente compara al feminismo con el nazismo?

La verdad no le encuentro sentido. La ideología nazi asesinó a personas y el feminismo intenta erradicar la violencia que mata a las mujeres. Llamar feminazi a una mujer que lucha por la igualdad de género es simplemente ahondar en un tema de ignorancia sobre lo que realmente implica.

Hay gente que es extremista en todo sentido, como los fanáticos del fútbol. El feminismo produce pasiones enormes en alguien, pero no por eso estamos en el derecho de llamar a una de persona de manera que cause deprimento en su accionar diario. Para mí no tiene sentido y creo que ni siquiera es justificable.

- ¿Crees que en algunos casos exista radicalismo? Ya sea en la forma de pensar, en las posturas, en lo que se plantea…

de Julio Montero Diseño de Julio Montero

- ¿Por qué muchas mujeres están en contra del feminismo? ¿Es por ignorancia?

Yo no creo que estén en contra por ignorancia. Las feministas terminamos trabajando por todas las mujeres, las que se consideran feministas y no. Porque la diferencia de género nos afecta a todas y no solo a las más grandes que ya somos un poco más conscientes de la violencia, sino también a las niñas, a las adolescentes y a las adultas.

No hay que confundir nunca el feminismo con tendencias como el hembrismo que se compararía con el machismo, que ya es un odio irracional hacia el hombre. Una sociedad debe ir en vías a un desarrollo conjunto, entendiendo que sí existen cosas que dejan a la mujer en situaciones de desigualdad y vulnerabilidad. Inclusive condiciones naturales y no por eso digo que nos merecemos más cosas, yo creo que los hombres deben ser conscientes y se unan a estas causas, sean parte de esta lucha, sobre todo de este cambio.

- ¿El feminismo es lo opuesto al machismo?

Yo diría que el feminismo lo que busca es erradicar al machismo, básicamente. No pudiese decir que es lo opuesto porque el machismo es algo que está dentro de las personas, pasa por temas culturales, incluso diría que es parte de la idiosincrasia que se enraiza y cobra efecto con la educación. Por lo contrario, el feminismo es una tendencia que sale a contratacar el machismo que literalmente mata.

La pandemia en Ecuador, una amenaza mayor para la mujer Leer más

- Desde tu experiencia como exreina de Cuenca... ¿Qué opinión tienes respecto a estos certámenes? Te lo pregunto porque para unos se trata de cosificación y para otros de empoderamiento…

Creo que las mujeres somos libres de estar en cualquier espacio. Sin embargo, tenemos que entender que mientras haya quórum las cosas van a seguir sucediendo. Yo fue reina cuando tenía 19 años, era muy chiquitita. En realidad nunca estuvo dentro de mis planes como una aspiración directa ser reina, pero yo sí creo que es un nicho en el que se puede trabajar muchísimo a favor de muchos grupos y no solamente de la mujer. Lamentablemente, el mundo de los reinados y mundo de los certámenes de belleza es un negocio.

Si estoy a favor y en contra, ni una ni otra. Simplemente tengo mis posturas personales, no creo que simplemente haya que hacer una campaña en contra de los reinados. Es un tema social y cultural que deberá ir cambiando porque desentraña muchas otras cosas. Hay certámenes que terminan siendo, más que cosificadores, no inclusivos. Fue una faceta de mi vida que terminó y haber sido reina me abrió muchas oportunidades. Hizo darme cuenta de muchas cosas. Agradezco lo que pude hacer durante el año de reinado.

- En el contexto de la pandemia hubo quienes eran víctimas de violencia doméstica y estuvieron obligadas a permanecer las 24 horas del día junto a su agresor… Sin evitar mencionar que al estar en casa, la carga de trabajo recaía mayormente sobre ellas… ¿Conoces de alguna iniciativa que se encargue de esta problemática?

de Julio Montero Diseño de Julio Montero

- En medio de un proceso electoral que aún no culmina... ¿Por qué es necesario que los candidatos o políticos implementen proyectos con perspectiva de género?

No es necesario, pero es urgente y emergente porque se vive una crisis no solamente sanitaria, no solo de educación, sino también una crisis de violencia. Lamentablemente no hay políticas de género actualmente, incluso los dos candidatos restantes quedan debiendo en ese tema. Entendiendo que todo lo que se trabaje en género debe pasar primero por el aspecto legislativo y obviamente debemos saber que los ejecutivos podrán tener sus opiniones personales sobre ciertas cosas, pero este Estado sigue siendo un Estado laico y un Estado constitucional de derechos y tenemos que velar por eso.

Los presupuestos se han quitado, hay muchísimo problema de violencia, no hay educación sexual suficiente, tasas altísimas de adolescentes embarazadas, al igual que los números de violencia familiar y doméstica. Entonces yo creo que si esas evidentes cifras no son uno de los campos primordiales para trabajar dentro de un gobierno es complicado. Más allá de la perspectiva personal y de la perspectiva propia de un candidato, creo que hay que ser coherente con el momento y las circunstancias en las que estamos. Obviamente estamos viviendo una pandemia, hay prioridades muy grandes y considero que el tema de violencia contra las mujeres es una de las aristas a tratarse de manera urgente.

- Si tuvieras la oportunidad de decirle algo a las mujeres del mundo en su día... ¿Qué sería?

Yo les diría que su voz puede cambiar el mundo y que nadie tiene que callarlas nunca. Que es necesario que todas de manera comunitaria y en virtud de nuestras diferencias que son las que pueden unirnos, podemos cambiar una sociedad en la que quisiéramos que crezcan nuestras hijas.