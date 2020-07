Juan Del Valle pone a funcionar 'El bollo del León'

El deportista y exconcursante de BLN empezó un nuevo negocio. Su proyecto gastronómico se llama 'El bollo del León', nombre que nace de su apodo Juan 'El León' Del Valle. EXPRESIONES conversó con el fisicoculturista, y comentó que la idea de emprender con la venta de comida se da por la difícil situación económica. ""No es el mejor momento de solvencia y luego de analizar que al guayaco le encanta el bollo, y cómo no hemos podido ir a la playa en meses, este antojo les vendrá de maravilla".

Juan confesó que no será él que los prepare pero que sí tiene un buen paladar. "Por el momento no es un restaurante porque sé que tener un local de comida es muy sacrificado, sin embargo me animé por la propuesta de mi amigo, y una amiga chef que será la que prepare los bollos. Solo se venderán el fin de semana", añadió. Por eso Juan será la imagen y quién entregue personalmente los pedidos. Prometió una foto con cada fanático que se encuentre.

También le consultamos sobre su conocimiento en la materia y aseguró que entre sus ingredientes tendrá la albacora más fresca y una exquisita salsa de maní. "La receta es secreta, no puedo contar más". Juan Del Valle recepta los pedidos en su cuenta de Instagram @juandelvallec o al teléfono 099- 489- 2431.

Mientras emprende Juan continúa en la disputa legal por los sueldos que le adeudan en su excanal. "Seguimos reclamando y ya empezamos acciones legales" confirmó el esmeraldeño.