Juan del Valle, ¿qué tiene en común con Morgan Freeman?

Este domingo, el actor afroestadounidense Morgan Freeman volvió a ser tendencia en Twitter. El artista que recientemente cumplió 83 años, es ahora un referente para quienes están contra el racismo, más ahora tras la muerte de George Floyd el 25 de mayo. El nefasto hecho ha servido de inspiración para la creación de grupos y movimientos antirraciales.

"Yo no quiero un mes de la historia negra… la historia negra es la historia de América…", aseveró el artista a CNN. Cuando el periodista le preguntó cuándo será el día que nos liberaremos del racismo, el protagonista de Sueño de fuga respondió. "cuando dejemos de hablar sobre eso…, yo voy a dejar de llamarte a ti un hombre blanco y yo voy a pedirte a ti que dejes de llamarme un hombre negro", mencionó.

El cantante, instructor y excompetidor de BLN, Juan del Valle, coincide con el astro norteamericano y sostiene que el racismo no se terminará nunca, porque, según él, de cada diez personas, habrá dos que no aceptarán a otros por ser diferentes. "No solo te hablo del color de la piel, sino que será rechazada o discriminada por su cultura, color de piel o nacionalidad".

Lamenta que ser negro todavía sea sinónimo para muchos de delincuente o una persona para no confiar, ya que en la sociedad ecuatoriana es común no solo la discriminación, sino también las bromas y los sobrenombres por tener la piel oscura. "Yo no tomo a mal los chistes, pero están presentes, por eso te digo que el racismo habrá siempre" .

De Valle explica que hay que seguir enfocado en la superación personal y luchar para vencer cualquiero obstáculo en el camino y para eso hay que prepararse y educarse.