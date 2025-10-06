Juan Guarnizo: “Si se alinean los astros, me peleo con Auron” en La Velada

En entrevista con EXPRESO contó su experiencia en Ecuador, su amor por el roleplay, su paso por el doblaje como Spider-Man

Juan Guarnizo durante su presentación en el Budokan 2025, en el Palacio de Cristal de Guayaquil.

En su primera visita al Ecuador, el streamer colombo-mexicano Juan Guarnizo se mostró cercano, curioso y con el humor que lo caracteriza. Entre risas, habló con EXPRESO sobre su experiencia en Guayaquil, su pasión por el roleplay y su incursión en el doblaje, además de adelantarnos más información sobre una posible pelea con AuronPlay en la próxima Velada del Año de Ibai.

El creador de contenido, que ha convertido su estilo narrativo en un sello dentro del mundo del streaming, fue uno de los invitados más esperados del Budokan 2025, la convención que cada año transforma al Palacio de Cristal en un epicentro de cultura geek y digital.

“Probé el bollo, el ceviche y me falta el bolón”

Entre los sonidos del evento y el calor guayaquileño, Guarnizo relató con entusiasmo su primer acercamiento a la gastronomía ecuatoriana. “Probé una cerveza. Probé el bollo, el ceviche y estoy buscando probar hoy el bolón, que es lo que me faltaba en mi lista”, contó, sonriendo. “El encebollado todo el mundo me lo recomienda, pero tengo un tema con las sopas, eso ya es algo mío”.

Esto le recordó el mundial de desayunos que organizó su colega, el streamer y creador de contenido español Ibai Llanos. “A ustedes les fue bien” hablando de los platos ecuatorianos que participaron. “Colombia y México fueron los países más masacrados en ese mundial. Las arepas y los chilaquiles más aberrantes de la historia”, dijo entre risas.

Budokan 2025 reunirá a artistas internacionales, cosplayers y gamers el 4 y 5 de octubre en el Palacio de Cristal de Guayaquil. Katherine Argudo

¿Qué conocía de Ecuador?

Al hablar sobre lo que sabía del país antes de llegar, Guarnizo destacó la cercanía cultural con Colombia y su interés en conocer a más creadores locales. “Siempre he sabido que tengo mucha gente que me sigue acá. He tenido grandes amigos de hace años que vivían en Ecuador, y ahora aproveché para conocer creadores de aquí. Todos muy agradables”, señaló.

Además, evocó a Enchufe.tv como uno de los contenidos que lo marcaron. “Los veía desde siempre. Para mí son pioneros totales, muy grandes”, afirmó.

El roleplay, su lenguaje favorito

Ganador del premio Roleplayer del Año en los ESLAND 2023, Guarnizo aseguró que sigue encontrando en este formato una forma de narrar historias más allá del juego. “Me gusta que cada vez más gente vea el roleplay como algo de lo cual hablar. Antes era un tipo de contenido raro, pero es una manera de poder contar historias, y a mí me encanta eso: verlas, consumirlas, crearlas”, explicó.

Aunque mantiene varios personajes “en el congelador”, adelantó que pronto volverá uno de los más queridos por su comunidad. “Por lo pronto estoy disfrutando mucho de un viejillo mago en una serie de Minecraft, y pronto vuelve La Nutria, con Guardianes del Desafío en la primera mitad de 2026”, afirmó.

Fanáticos del anime, cosplay, videojuegos y K-pop se darán cita en el Budokan 2025 en el Palacio de Cristal de Guayaquil. Katherine Argudo

Cuando se le preguntó en qué juego disfruta más hacer roleplay, fue claro: “No te podría decir cuál. GTA y Minecraft son los dos mejores juegos para eso. Ambos te dan la posibilidad de hacer muchas cosas”.

“Ser Spider-Man fue un sueño, pero quiero prepararme más”

Chofer abandona bus en Quito: pasajeros atrapados en un video que se vuelve viral Leer más

Sobre su participación en el doblaje, Guarnizo reconoció que la experiencia de dar voz a Spider-Man, aunque breve, fue inolvidable. “Fueron dos líneas, pero igual las repetí 80 veces”, contó entre risas. “A mí me encantaría seguir, pero sé que tengo que prepararme. La vez anterior me avisaron un jueves que grababa el lunes. No hubo tiempo. Si se me vuelve a presentar una oportunidad así, quiero llegar listo”.

“Estoy puesto para la Velada del Año”

El tema de la Velada del Año (el evento de boxeo organizado por Ibai Llanos que reúne a las mayores figuras del streaming) surgió con naturalidad. Durante la Velada 5, fue el propio AuronPlay quien comentó en directo que, si alguna vez participara en una pelea, lo haría “con alguien de su tamaño”, mencionando a Juan Guarnizo como su posible contrincante ideal.

“Yo estoy puesto”, respondió entre risas el streamer durante la entrevista. “Pero los streamers tenemos una enfermedad: apenas vemos la Velada decimos ‘yo me peleo’, y luego, cuando se baja la fiebre, pensamos ‘¿me quiero pelear?’”.

“Si se alinean los astros, podría pasar. Si no, será un sueño nunca cumplido”, concluyó.

El encuentro con sus fans

Minutos después de la entrevista, Juan Guarnizo subió a la tarima principal del Budokan, donde cientos de seguidores lo esperaban con pancartas, cámaras y gritos de emoción. Desde el escenario, saludó, bromeó y agradeció el cariño del público ecuatoriano, que lo recibió como a una auténtica estrella del entretenimiento digital. Su intervención se convirtió en uno de los momentos más concurridos y celebrados del evento.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ