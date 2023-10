Juan Carlos de España le gana la demanda a su examante

Juan Carlos de España, padre del soberano Felipe VI, gana la demanda a Corinna Larsen. La Corte británica archivó el proceso legal que ella interpuso contra él, en el que le pedía 154 millones de dólares por acoso. La decisión termina con un caso que ha durado más de un año.

“Mi conclusión es que el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales carece de competencia para conocer de esta reclamación. Esto se debe a que no se ha interpuesto contra el demandado en su país de domicilio, como es su derecho por defecto; y la demandante no me ha convencido de que tenga argumentos sólidos y defendibles de que su reclamo cae dentro de una excepción a esa regla predeterminada”, indica la jueza, Collins Rice, en el fallo.

Ante ello, Corinna se ha mostrado “profundamente decepcionada” por la decisión de la jueza, que también concluye que “de haber tenido capacidad para juzgar este caso lo habría desestimado por varios motivos”, entre ellos, alude la “inconsistencia” de sus argumentos y a los numerosos cambios de versión.

Para Corinna, “es desalentador ver que las víctimas de acoso a menudo luchan por encontrar justicia”, ha lamentado en un comunicado enviado por sus portavoces. Según ella, “el acoso tiene un impacto profundo y duradero en las personas y es crucial que nuestros procesos legales proporcionen recursos adecuados a quienes lo hayan sufrido”.

Pese al fallo de la Corte de Londres, Corinna insiste en su argumento. “La intimidación hacia mí y mis hijos continúa y tiene como objetivo destruirme por completo”.

Corinna Larsen interpuso la denuncia por los comportamientos que, según sus abogados y su testimonio, Juan Carlos y su entorno tuvieron contra ella tras su ruptura. Una demanda que llegó a variar hasta en once ocasiones, añadiendo o modificando matices. Lo primero que tuvo que dirimir la Corte es si las acciones denunciadas por Corinna podían juzgarse o si Juan Carlos tenía inmunidad.

El pasado julio se celebró la primera vista del juicio, donde los abogados del padre de las infantas Cristina y Elena rebatieron uno a uno los argumentos de la ex princesa danesa, quien pedía una indemnización por la vía civil.

