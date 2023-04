En Madrid existe mucha expectativa por la X edición de los Premios Platino de Cine Iberoamericano. Pero al estar en la capital española es imposible no meter la nariz en la realeza. Un tema que da mucho de qué hablar en revistas, diarios y TV. Y más cuando el rey emérito Juan Carlos, el padre de Felipe VI y de las infantas Cristina y Elena llegó a esa tierra

Cuando se le pregunta al común de los mortales sobre él, lo primero que responden es que no lo quieren porque "no ha sido muy honesto" y "porque ha sido un mujeriego", "toda la vida le ha faltado el respeto a su todavía esposa Sofía". También los ciudadanos de manera general opinan que su hijo trata de borrar sus metidas de pata, aunque no siempre lo logra.

Aunque Juan Carlos intenta ser discreto en esta visita, comunicadores de esta tierra, como Artiz Parra, afirman que “aquello en España es misión imposible”.

Está en Galicia para su participación en la regata de la Copa de España que organiza el Real Club Náutico de Sanxenxo en esta localidad del 20 al 23 de abril. Un viaje que incomoda no solo a La Zarzuela, también al gobierno.

Antes de volver a su querida tierra, hizo una parada en Londres. Se presumía que se reuniría con Carlos III, por cuanto no fue invitado a la coronación que se llevará a cabo el 6 de mayo. Sin embargo, la Casa Real Británica aclaró que aquello no es cierto, a pesar de que ya se daba por hecho e, incluso, algunos medios españoles lo comentaban. No hay visita del emérito que no genere expectativas.

La imagen de Juan Carlos ha caído en desgracia y eso se nota en España.