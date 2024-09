Juan Carlos de España y Bárbara Rey: la escandalosa relación queda expuesta

Ha sido un boom. La publicación que ha hecho la revista holandesa Privé de las fotos del rey emérito Juan Carlos de España (86) besando apasionadamente a Bárbara Rey, una exvedette de 74 años, han causado revuelo. Las imágenes captan un momento casi íntimo de la pareja: él, vestido con camisa blanca de franjas oscuras; ella, con top blanco. Todo muy informal.

Más allá de lo que podría considerarse el romance de un hombre casado, con el escándalo que ello suscita, es la confirmación innegable de un antiguo rumor que hablaba de una relación entre el monarca y la actriz.

En un inicio Bárbara se empeñó en negar que hubiera algo entre los dos, pero con el tiempo fue dando detalles hasta hablar directamente de ello, incluso con detalles de sus encuentros esporádicos. Y aunque era un secreto a voces que el monarca la visitaba, nunca nadie había publicado algo al respecto... hasta ahora, cuando la revista holandesa dio ese primer paso.

Hay, sin embargo, un detalle muy llamativo: según la publicación, las fotografías fueron captadas por Ángel Cristo Jr, ¡el hijo de la propia Bárbara Rey! Si las vendió o las cedió, no se sabe, pero de haberlo querido seguramente hubiera obtenido un gran beneficio económico.

¿Un plan bien elaborado?

Según indica el magacín informativo español Espejo Público, de la información publicada por el medio neerlandés se desprende que fue la misma Bárbara quien pidió a su hijo que hiciera las instantáneas. “Ángel asegura que ese día Bárbara le dijo: ‘Tú hoy no vas a la escuela, me tienes que hacer estas fotografías. Creo que no me traicionarías’”, se dice en un extracto leído en la emisión televisiva.

Y agrega que el chico se dejó convencer, pues su madre le había dicho que Juan Carlos la había engañado y que era “muy malvado”.

Privé asegura que madre e hijo planificaron todo para captar al rey y la actriz en un plan romántico, que no dejara espacio para las dudas. “Esa semana compraron las cosas, prepararon la escena y ensayaron el mejor tiro de cámara. Según mi madre esas fotos valían millones y sería un desastre si no saben hacerlas”, señala la publicación.

Se lee además que Ángel Cristo dio la fecha de las tomas: “22 de junio de 1994”, es decir, hace 30 años. Aunque antiguas, no cabe duda que la infidelidad del actual rey emérito ha sido comprobada.

Recorte de la revista Privé, donde se publicaron las fotos. Revista Privé

Reacciones de la familia real

Sin duda, la publicación llega en un momento bastante inoportuno. Juan Carlos ha logrado ya limar asperezas con su familia (habrá que ver si esa ‘tranquilidad’ se mantiene), luego de que se marchara a vivir a Emiratos Árabes Unidos.

La pregunta obligatoria es cómo se encuentran los miembros de la familia real. “Escandalizados. Están sorprendidos de que se hayan podido publicar estas imágenes, porque es en un lugar privado”, comienza diciendo la periodista Silvia Taulés, de El Confidencial. “Es víctima de una cacería. Ellos no piensan en la guerra entre Bárbara y Ángel, si no que el objetivo final es Juan Carlos”, agrega.

Bárbara, por su parte, ha dicho que pondrá todo en manos de sus abogados, a fin de determinar la procedencia de las instantáneas publicadas por el medio neerlandés. Insiste, eso sí, en que ella no tiene nada que ver.

En cuanto a la Casa Real española, lo más seguro es que no emitan ningún pronunciamiento oficial, pues se trata de un tema privado del monarca emérito.

