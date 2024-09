Victoria Federica de Marichalar: seis confesiones de la sobrina del rey en Tv

Podría ser una chica cualquiera: tiene 24 años, es tan tímida que no siempre mira a los ojos, se toca el pelo cuando habla, se arregla la ropa sin necesidad y está llena de tics. Pero no lo es. Es Victoria Federica de Marichalar y Borbón, aunque prefiere que la llamen simplemente Victoria de Marichalar. Es la segunda hija de la infanta Elena de Borbón y Grecia, y de Jaime de Marichalar. Por tanto, es nieta de los reyes eméritos de España, Juan Carlos I y Sofía de Grecia, y sobrina del actual rey, Felipe VI.

Kate Middleton finaliza tratamiento de quimioterapia con un video Leer más

RELACIONADAS Victoria de Marichalar debuto en la Maestranza

Ahora es noticia, no por su linaje, sino por una entrevista concedida el lunes 9 de septiembre a El Hormiguero, el programa español dirigido por Pablo Motos, que se transmite por Antena 3.

Victoria de Marichalar, divertida y espontánea

Frente a las cámaras, aunque se dice que todo fue pactado y siguió un guion, la mediática integrante de la familia real mostró simpatía, sencillez y naturalidad, cualidades que, por supuesto, cautivaron al público. Su presencia fue un adelanto de El Desafío, un programa de famosos en situaciones de riesgo en el que participa la hija de la infanta Elena y cuyo estreno está previsto para enero. Además, hizo algunas confesiones que resumimos a continuación:

Lady Di: Richard Dalton, su peluquero de confianza revela detalles inéditos Leer más

1. ¿Si un día se levantara como una perfecta desconocida, qué sería lo primero que haría? “Me daría un buen paseo por Madrid sola. Eso sería lo primero que haría”.

2. Los guardaespaldas y ella: “Tuve guardaespaldas desde que nací hasta los 18 años, dos agentes de la Policía Nacional. Lo llevé bastante bien, aunque, entre los 16 y 17 años, durante la adolescencia, me agobiaba un poco. Sin embargo, los adoraba y sigo en contacto con muchos de ellos. Si me los encuentro en otros servicios, siento ganas de abrazarlos, aunque ellos me dicen: ‘¡Quita, quita, que estoy trabajando!’. Los he echado mucho de menos”.

3. Sus vocaciones infantiles: “Cada día quería ser algo diferente: doctora, profesora, enfermera... lo que fuera. Nunca tenía nada claro. Quizás me inclinaba más por ser profesora, que era la profesión de mi madre”.

Harry recibirá una fortuna cuando cumpla 40 años Leer más

4. ¿Y los estudios? “Bueno... Pssssi... No era la mejor, pero tampoco la peor. Suspendí matemáticas hasta que una profesora me las explicó bien. Gracias a ella, no les cogí tanto asco”.

5. Su vida en el internado inglés: “No me llevaba bien con la directora de la casa donde vivíamos las internas, así que le hacía alguna broma que otra. Siempre encerraba a su perro en la oficina, así que, cuando no me veía, le abría la puerta para que fuera libre”.

6. Su pasión por las regatas: “Toda mi familia ha navegado. Desde pequeños, todos los primos navegábamos en Palma durante los veranos, y yo he intentado seguir con esa tradición. De hecho, acabo de regresar de la Copa América, donde estuve como espectadora y también como tripulante en un barco clásico, muy bonito. Aprendí mucho. Me encantaría formar parte de una tripulación y competir”.

Hubo también otras perlas, como que tiene la costumbre de sacarse las costras de las heridas porque no las soporta o ponerle petardos en los cigarrillos de sus amigos... El programa fue todo un éxito: alcanzó nada menos que 6.163.000 espectadores, una cifra impresionante para cualquier emisión, sin duda. Y con un plus: en él también se celebró el cumpleaños de Victoria.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!