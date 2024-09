Lady Di: Richard Dalton, su peluquero de confianza revela detalles inéditos

“Ser el guardián de secretos tan grandes a veces me hacía sentir muy estresado. Mi trabajo era escucharla, ayudarla a sentirse hermosa y segura, y traer un poco del mundo real a su vida”, reconoce Richard Dalton en sus primeras declaraciones sobre su tiempo compartido con la icónica Lady Di.

El peluquero trabajó con ella durante una década y fue responsable de varios de sus looks más emblemáticos. Como suele suceder con estos profesionales de la belleza, también fue su confidente.

Dalton fue quien la peinó con para la apertura del Parlamento británico en 1984. En un documental de 2002, el biógrafo real Andrew Morton contó que la reina Isabel II se molestó con su nuera, pues le quitó protagonismo.

“El nuevo y glamuroso peinado de Diana apareció en todas las portadas del día siguiente, eclipsando por completo la solemnidad de la ocasión. La princesa aprendió la lección y juró que su cabello nunca más sería el centro de atención ni distraería a la gente del trabajo de la realeza”, asegura Dalton, quien hasta ahora había guardado absoluto silencio de lo que vivió con ella.

A partir de entonces, solo le recortaba las puntas. “Como lo llevaba corto, podía tenerla lista en 15 minutos”, cuenta el profesional en declaraciones que se han incluido en el libro It’s all about the hair: My decade with Diana (Se trata del cabello: mi década con Diana), escrito por Renae Plant, coleccionista de recuerdos de la princesa.

Lady Di y algunas de sus confesiones

Pero Dalton no solo conocía los peinados de Lady Di, también algunos detalles amargos. “Mi maldito marido ha vuelto a desaparecer”, le decía Diana, o comentaba que estaba “hecha pedazos” cuando el entonces príncipe Carlos retomaba su romance con Camila.

“Diana estaba perdidamente enamorada de su marido. La veía día tras día. El amor que sentía por Carlos era genuino. Si Camila se hubiera mantenido alejada después de la boda, las cosas podrían haber sido muy diferentes”, opina.

También recuerda el episodio en el que Carlos, preocupado por el medio ambiente, prohibió el uso de aerosoles en el Palacio de Kensington, incluidos los botes de laca que Dalton solía usar en los peinados de la princesa. “Me preguntaron qué laca para el cabello usaba y dije: ‘Un espray sin aerosol’. Diana pensó que era muy gracioso. Carlos nunca descubrió la verdad”, confiesa.

Muchos le preguntan si guardó un mechón de cabello de la madre de Harry y Guillermo. “No se me ocurrió”, dice. Y agrega: “Solo tengo una fotografía de nosotros juntos que alguien tomó cuando salíamos de un avión”.

