La princesa Leonor comparte con su abuelo y su prima le hace un desaire

El 31 de octubre de 2023 pasará a la historia. Es el día que la princesa Leonor celebró su cumpleaños 18, juró la Constitución como heredera de la Corona española. Además recibió las medallas del Congreso y el Senado, el Collar de la Orden de Carlos III, pronunció un discurso y festejó en familia.

Una de las primeras personas en aparecer por las puertas del palacio El Pardo fue el rey emérito Juan Carlos, quien voló desde Abu Dabi para acompañar a su nieta. Ninguno de sus abuelos acudió a los actos institucionales para no discriminar al padre de Felipe VI. También estuvieron las infantas Elena y Cristina junto a sus hijos.

Los madrileños estuvieron pendientes de los actos en honor a la hija de los reyes. Agencias

No asistió la ingobernable Victoria Federica, hija de Elena, quien prefirió irse a Perú de vacaciones para apoyar a su amigo el torero Andrés Roca. Un desaire que, según la prensa, no olvidará la reina Letizia, ya que es una manera de hacerle el feo a la familia real. Tal vez para calmar un poco los ánimos desde tierras peruanas, Victoria Federica le envió un mensaje a su prima que decía: “Hoy es un gran día para ti y para España, estoy segura de que llegarás a ser una gran reina. Me siento muy orgullosa de ti. Feliz cumpleaños”.

Tampoco estuvo su primo Juan Urdangarin, en su caso por motivos profesionales. El hijo mayor de la infanta Cristina reside en Londres y, al tratarse de un día lectivo, le ha sido imposible trasladarse a Madrid.

No faltó la familia Ortiz Rocasolano, que aunque consiguieron sortear a los paparazis hay constancia de que acudieron. Jesús Ortiz y Paloma Rocasolano fueron con sus respectivas parejas, así como Telma Ortiz con su marido Robert Gavin y sus dos hijas.

Juan Carlos de España. Agencias

Los reyes invitaron a todos sus familiares. Prueba de ello es que estuvieron María de Grecia, junto a su hija Alexia, la infanta Margarita con sus hijos, además de Miriam Ungria con su hijo Boris, Carla Royo-Villanova y Kubrat de Bulgaria, entre otros.

La seriedad de Letizia

No pasó desapercibida la seriedad de la reina Letizia en los solemnes actos de la Jura de la Constitución de la princesa Leonor. Especialmente, el momento en el que la cumpleañera agarraba a su madre por el brazo y tenía un caluroso gesto con ella.

Con su madre, Letizia. Agencias

Muchos atribuyeron su llamativa actitud a que quizá no se encontraba bien de salud. Según la prensa española, la esposa de Felipe VI pasó una mala noche. Los nervios le habían jugado una mala pasada, los nervios propios de quien tiene una hija que se va a exponer a esta tensión, pero ella estaba orgullosísima.

