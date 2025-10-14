Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Josh O Connor
Josh O'Connor protagonizará 'La Jota de Picas' de Joel Coen. El rodaje será en Escocia.X: @FilmUpdates

Josh O’Connor es parte de la misteriosa producción de Steven Spielberg

Steven Spielberg trabaja en una nueva producción y Josh O’Connor será el protagonista. El actor desconoce acerca de la trama

  • Verónica Cisneros

Sabemos un dato por ahora y es que la próxima película de Steven Spierlberg existe. Ni siquiera su protagonista, Josh O’Connor (Challengers), sabe cómo se llama oficialmente el proyecto o de qué trata exactamente. 

RELACIONADAS

En una entrevista con GQ Magazine, el actor británico confesó que el secretismo es tal que el propio Spielberg apenas le describió una vaga idea cuando lo invitó a conversar hace un año, durante la Met Gala en Nueva York.

“Me dijo que tenía esta idea que quería hacer desde hace mucho tiempo. La describió un poco, pero no lo suficiente como para entenderla”, recordó O’Connor. “Solo mencionó que había dos personajes y me preguntó si sonaba bien. Yo le dije que sí, ¡pero solo porque era Spielberg!”.

RELACIONADAS

Lo que sí se sabe es que la cinta marcará el regreso del legendario director a la ciencia ficción, un género en el que dejó su huella con clásicos como E.T. y Encuentros cercanos del tercer tipo

Detalles de la producción

Medios internacionales han confirmado que el guion está a cargo de David Koepp, colaborador habitual del cineasta en títulos como Jurassic Park y La guerra de los mundos.

Welcome to Derry

El universo de Stephen King se conecta en la nueva serie ‘It: Bienvenidos a Derry’

Leer más

Aunque los detalles permanecen bajo llave, se ha filtrado que el proyecto, aún sin título oficial, gira en torno a una historia de ovnis y misterios cósmicos, retomando la esencia de la vieja escuela de Spielberg que lo convirtió en un ícono del cine fantástico.

RELACIONADAS

El reparto también promete, además de O’Connor, contará con Emily Blunt, Colin Firth, Colman Domingo, Eve Hewson y Wyatt Russell. La producción corre por cuenta de Amblin Entertainment y Kristie Macosko Krieger, habitual socia del director.

El rodaje ya habría concluido en locaciones de Nueva Jersey, y su estreno está previsto para junio de 2026, según fuentes cercanas a la producción.

En un contexto donde las franquicias dominan la taquilla, el nuevo filme de Spielberg podría convertirse, como señala GQ, en ese fenómeno cada vez más raro: una película de autor capaz de alcanzar cifras de superhéroes en cartelera.

RELACIONADAS

Por ahora, Josh O’Connor se limita a guardar silencio… y a confiar en que la próxima gran historia de ciencia ficción lleva la firma del hombre que redefinió el género.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 15 de octubre de 2025

  2. Quito: Aeropuerto Mariscal Sucre amplía instalaciones y recibirá más pasajeros

  3. María José Silva: La fortaleza detrás de la Estrella de Octubre 2024

  4. Entre la paternidad y la terapia: Dicapo canta su proceso en ‘Este soy yo’

  5. Jimmy Martin cumple tres meses en el MSP sin resultados en el abastecimiento

LO MÁS VISTO

  1. Bono Incentivo Emprende: lo que debes saber sobre la justificación del uso del dinero

  2. EE.UU. revisa las fortunas de 33 proveedores hospitalarios de Ecuador

  3. Estas son las firmas proveedoras hospitalarias de Ecuador que indaga el FBI

  4. El insólito hallazgo que realizó el Municipio en vía a la costa tras el incendio

  5. Corte Constitucional recordó sentencia contra el IESS por retiro injusto de pensión

Te recomendamos