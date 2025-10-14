Josh O’Connor es parte de la misteriosa producción de Steven Spielberg

Steven Spielberg trabaja en una nueva producción y Josh O’Connor será el protagonista. El actor desconoce acerca de la trama

Josh O'Connor protagonizará 'La Jota de Picas' de Joel Coen. El rodaje será en Escocia.

Sabemos un dato por ahora y es que la próxima película de Steven Spierlberg existe. Ni siquiera su protagonista, Josh O’Connor (Challengers), sabe cómo se llama oficialmente el proyecto o de qué trata exactamente.

En una entrevista con GQ Magazine, el actor británico confesó que el secretismo es tal que el propio Spielberg apenas le describió una vaga idea cuando lo invitó a conversar hace un año, durante la Met Gala en Nueva York.

“Me dijo que tenía esta idea que quería hacer desde hace mucho tiempo. La describió un poco, pero no lo suficiente como para entenderla”, recordó O’Connor. “Solo mencionó que había dos personajes y me preguntó si sonaba bien. Yo le dije que sí, ¡pero solo porque era Spielberg!”.

Lo que sí se sabe es que la cinta marcará el regreso del legendario director a la ciencia ficción, un género en el que dejó su huella con clásicos como E.T. y Encuentros cercanos del tercer tipo.

Detalles de la producción

Medios internacionales han confirmado que el guion está a cargo de David Koepp, colaborador habitual del cineasta en títulos como Jurassic Park y La guerra de los mundos.

Aunque los detalles permanecen bajo llave, se ha filtrado que el proyecto, aún sin título oficial, gira en torno a una historia de ovnis y misterios cósmicos, retomando la esencia de la vieja escuela de Spielberg que lo convirtió en un ícono del cine fantástico.

El reparto también promete, además de O’Connor, contará con Emily Blunt, Colin Firth, Colman Domingo, Eve Hewson y Wyatt Russell. La producción corre por cuenta de Amblin Entertainment y Kristie Macosko Krieger, habitual socia del director.

El rodaje ya habría concluido en locaciones de Nueva Jersey, y su estreno está previsto para junio de 2026, según fuentes cercanas a la producción.

En un contexto donde las franquicias dominan la taquilla, el nuevo filme de Spielberg podría convertirse, como señala GQ, en ese fenómeno cada vez más raro: una película de autor capaz de alcanzar cifras de superhéroes en cartelera.

Por ahora, Josh O’Connor se limita a guardar silencio… y a confiar en que la próxima gran historia de ciencia ficción lleva la firma del hombre que redefinió el género.

