Dwayne Johnson habla tras el fracaso en taquilla de The Smashing Machine

La película no alcanzó el rendimiento esperado en su primer fin de semana

Dwayne Johnson atraviesa uno de los momentos más desafiantes de su carrera cinematográfica. Su más reciente película, The Smashing Machine, no alcanzó el rendimiento esperado en su primer fin de semana, con una recaudación de apenas 6 millones de dólares, la cifra más baja en la filmografía del actor.

Dirigida por Benny Safdie, la cinta está basada en la historia real de Mark Kerr, luchador de artes marciales mixtas que enfrentó adicciones y lesiones en los años noventa. En la producción, Johnson interpreta a Kerr, mientras que Emily Blunt da vida a Dawn Staples, la pareja del deportista.

El proyecto había generado altas expectativas tras su estreno en el Festival de Cine de Venecia, donde recibió una ovación prolongada. En esa ocasión, la crítica destacó la transformación física del actor y su aproximación emocional al personaje.

Johnson expresó su gratitud hacia el público en una publicación en Instagram: “Desde lo más profundo de mi ser, gracias a todos los que han visto The Smashing Machine. En nuestro mundo narrativo no puedes controlar los resultados de taquilla, pero sí puedes controlar tu actuación y tu compromiso de desaparecer por completo e ir a otro lugar”.

El actor, conocido por sus papeles en producciones de acción y aventuras, señaló que este proyecto lo marcó de manera especial. “Fue un honor asumir este papel para mi director, Benny Safdie. La verdad es que esta película me ha cambiado la vida”, indicó.

El sacrificio físico de Dwayne Johnson

Para dar vida a Kerr, Johnson ganó más de 14 kilos de masa muscular. Safdie explicó que la transformación fue parte esencial del proceso: “Dwayne es un tipo enorme, pero Mark Kerr era todavía más. Le dije que necesitaba ponerse más musculoso, y él me respondió: ‘Dame cuatro meses’. Y cumplió”.

Durante el rodaje, la búsqueda de realismo llevó al director a solicitar que algunas escenas se filmaran sin dobles. En una de ellas, Johnson recibió un golpe real en la cabeza. “No quería cortar. Es importante que el público vea cómo le pegan de verdad”, relató Safdie.

A pesar de los elogios críticos, la película mantiene un 84 % de aprobación en plataformas especializadas, The Smashing Machine no logró conectar con las audiencias masivas. Analistas de taquilla señalan que la falta de acción o comedia, géneros en los que Johnson ha consolidado su popularidad, pudo influir en los resultados.

La cinta representa un giro en la carrera del actor, quien ha buscado en los últimos años diversificar su trabajo. Su colaboración con Benny Safdie, reconocido por su enfoque en el cine independiente, marca un paso hacia producciones más autorales. “Dwayne me contactó y me dijo que quería hacer algo diferente. Quería que todo se sintiera lo más real posible”, afirmó el director.

Aunque el desempeño comercial ha sido bajo, The Smashing Machine se mantiene como una de las propuestas más comentadas del año por la crítica especializada y podría abrirle a Johnson una nueva etapa profesional.

