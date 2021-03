José Urrutia: "Soy pintoso, un man que llama la atención"

Modela, baila, excompetidor de reality y ha probado suerte como actor y presentador. Lo único que no hace es cantar. Hace 31 años llegó procedente de Colombia a Ecuador. José Urrutia (39) vivió en Quito durante 22 años y el resto en Guayaquil. Desde el 1 de enero es el chef y ahora presentador de la revista familiar 'En contacto', de Ecuavisa.

De 1,85 metros de estatura y 84 kilos de peso, ojos verdes, su musculoso cuerpo, sobre todo sus brazos, están llenos de tatuajes. Por ello lo comparan con el actor estadounidense Jason Momoa (Aquaman). El fin de semana se cortó su larga melena.

En junio nacerá su tercer hijo quien se llamará Efraín Santiago Urrutia Gallegos, el cual procreó con Melanie Gallegos. Sus otros niños son María Paz Urrutia Millán (13) y Emiliano José Urrutia Peralta (5).

Por la pinta lo han comparado con Jason Momoa. ¿Cree que tienen parecido?

(Risas) Creo que tenemos un aire. Dicen que existe un doble nuestro en algún lugar. No soy yo el que se está comparando. Ya me corté la melena. Ahora en las redes sociales comentan que cambié de look para parecerme a Efraín Ruales, que trato de imitarlo y de robarme su imagen. Ser una de las figuras masculinas del programa exige formalidad, tampoco soy un pelado.

Jason y usted tienen muchos tatuajes...

Un 35 % de mi cuerpo está tatuado. Los dibujos están en mi pecho, hombros, brazos… A los 15 años empecé a hacerlo, luego no pude parar. Me emocioné, aunque sentir dolor a nadie le gusta. He perdido trabajo por ellos en el modelaje y en la TV, porque consideran que no es estético, además que aquello no es de Dios y que el cuerpo hay que respetarlo. Que los tatuajes los lucen los presos.

En su reciente baile con escasa ropa (al estilo Tom Cruise en la cinta 'Negocios riesgosos') dejó ver que está en plena forma.

(Risas) Aunque parezca mentira, he lastimado mucho mi cuerpo como competidor, en el deporte y en actividades físicas. Ya voy a cumplir 40 años y esos excesos pasan factura. Cuando me levanto en la mañana para ir al gimnasio, a veces me duele todo. El día de la presentación como parte del elenco de la revista, no pude bailar bien, me dio un tirón en una de las piernas. Es el desgaste.

Su físico es su principal atractivo y para mantenerlo hay que sufrir un poco…

(Risas) Tengo lo mío. Soy dieta eterna, todo el tiempo estoy a dieta. En la cuarentena subí de peso porque no hice nada, solo vender mascarillas con mi mamá (Miriam), luego empecé un plan de alimentación, desde entonces no he parado. Como mucho camote, atún, carne molida y papa cocinada, no consumo carbohidratos, sopas, jugos, ni dulces y menos frituras. Entreno desde las cinco de la mañana con pesas, máquinas y bailo. Soy profesor de bailoterapia en varios gimnasios de la ciudad. Mi metabolismo es rápido.

Siempre hay una parte del cuerpo que nos hace sentir más orgullosos. ¿Cuál es la suya?

(Piensa). Creo que mis hombros, porque se marcan chéveres. En el brazo izquierdo tengo una lesión, se reventó el tendón y el bicep se recogió. No puedo ejercitar mucho los brazos y no crecen. Las piernas no me crecen porque soy largo, soy cuadrado en la parte del abdomen y cola no me dio mi madre. Ella dice que heredé el color de sus ojos, altura y lo bonito, pero que glúteos no tenemos (risas).

Ahora que está más expuesto en la TV, le harán propuestas de todo tipo, incluso indecentes…

Aunque no lo crean las mujeres son más tranquilas y menos atrevidas, son los hombres que escriben más. Soy un dulce para los gais. Jamás respondo y los ignoro. He recibido mensajes de hombres que me dicen que pagarían por estar conmigo; mientras que las chicas dicen ‘estás lindo con el respeto de tu novia’.

Tiene la pinta para crear contenido en la plataforma Onlyfans...

Yo ya no estoy para eso, cobrar para que me vean desnudo o semidesnudo no es algo que me interese en lo absoluto. No lo vería bien, ni mi madre ni mi novia (Melanie). Creo que existen otras formas de generar dinero, pero no juzgo. En la pandemia algunos hicieron plata. Definitivamente se abren puertas peligrosas con estas plataformas, ahorita se ve mucha gente loca suelta.

Del 1 al 10, ¿qué tan guapo se cree?

(Risas) No me creo guapo, soy pintoso, un man que llama la atención. Me pongo un seis, ahora que me corté el cabello, subí a ocho.

Efraín Ruales murió de manera trágica. Sin embargo usted eligió ese nombre para su tercer hijo...

Es un homenaje que le hago al amigo, llegó en un momento de estabilidad y tranquilidad en mi vida. Hicimos click desde el primer momento, estaba ligado a mi carrera y sentía mucha estimación por él. Ayudó a que me contrataran. Cuando mi hijo crezca, le diré que se llama como un gran hombre, muy querido y talentoso.

En algún momento alguien ocupará el puesto que él dejó. ¿Es el elegido?

Me falta mucho, no para ocupar el lugar de Efraín porque cada quien es único. Vaya o no alguien al programa, el canal está apostando por mí, preparándome y eso lo aprovecho y agradezco.

Siempre ha tenido fama de temperamental, es decir un hombre de pocas pulgas...

Etapa superada, Melanie me calmó mucho. Es muy centrada, con un corazón gigante, no pelea, no grita, es muy unida a Dios y noble. No es tóxica para nada. Me altera la gente venenosa.

En el Día Internacional de la Mujer, en las redes sociales dijeron que yo era un patán, poco caballero y un montón de tonteras. Durante la emisión de la revista en un momento no le funcionó el apuntador a Evelyn Vannesa, por ello no escuchaba que la directora Betty Mata le decía que no se mueva. Entonces la tomé de uno de sus hombros para que se detuviera y luego me senté en el panel. Por esa razón me dijeron de todo.

Tanto usted como Dora West aparecen en la foto que colocaron en la entrada de Ecuavisa y no La Coqueta del Cerro que ya tiene 8 años en la empresa...

Eso no me compete, no fue mi decisión, ni siquiera yo sabía que iba a aparecer en la foto.

¿Qué tan buen cocinero es?

Cuando salí de TC decidí ponerme a estudiar con el chef Starwing Zambrano, director de la Escuela Gastronómica ESGA Pastry & Cooking Chef, que iba a 'De casa en casa'. Tengo buena sazón, me sale espectacular el caldo de bolas y los secos, en general la cocina ecuatoriana a pesar de ser extranjero.

Mi pareja, Melanie, dice que soy una crema de leche lover, un amante de la crema de leche, porque resuelvo cualquier plato con ella. Si una salsa o un refrito queda espeso o salado, este ingrediente lo nivela.

¿Usted conquista a las mujeres con su sazón?

A las mujeres les gusta que un hombre cocine, en mi casa yo cocino, pero no como porque siempre estoy a dieta.