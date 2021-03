Marián Sabaté usa su cuerpo como lienzo de protesta por la violencia en contra de la mujer

A los 54 años, la reina de la prensa rosa, Marián Sabaté sigue sorprendiendo. Por el Día Internacional de la Mujer (el 8 de marzo) se sacó parte de su ropa y usó su cuerpo como lienzo para protestar por la violencia contra el género femenino.

La rubia presentadora en fotos en blanco y negro que subió a Instagram solamente luce un interior y el resto de su figura desnuda en la cual se leen palabras como “Débil, fácil, insegura, puta, bruta y zorra” las que muchas veces son usadas para calificar a las féminas.

Los pezones están cubiertos con una cinta adhesiva y sus brazos levantados y con las muñecas amarradas con una cinta negra. Junto a las gráficas aparece el mensaje: “Cada 72 horas una mujer, niña o adolescente es víctima de violencia feminicida. Quiero utilizar mi cuerpo como un lienzo de protesta, si conoces un caso denúncialo porque vivas nos queremos”.

Al respecto Marián expresó: “El mensaje está clarísimo. La idea no es mostrar el cuerpo, no lo hice cuando era pelada. Tampoco tengo el cuerpo de Constanza Báez (exMiss Ecuador) no estoy producida, es decir maquillada y peinada. Se nos ocurrió a mi mánager Valeria Nuques y a mí por el Día Internacional de la Mujer, quisimos hacer algo diferente, una protesta.

Le pregunté a mis hijos, Alejandro y Bárbara, quienes son las únicas personas que me importan, si las fotos estaban subidas de tono. El que ve el cuerpo más allá del mensaje es tonto o bruto. Tapé lo que tenía que tapar para que la red no me censure. Si lo tengo que hacer de nuevo lo haré, no hay nada morboso, vulgar, enfermizo o sexual.

En ocasiones es necesario protestar de otra manera para que nos escuchen. Aclaro que mi cuerpo está al natural, sin retoques, maquillajes o filtros”.

También manifestó: “nuestro cuerpo es preñado, violado, agredido, maltratado, vendido, explotado, mutilado y anulado. Protesto desnuda para retar la perfección del patrón de lo que se considera una mujer, porque un hombre con el torso desnudo es aceptado y una mujer criticada”.