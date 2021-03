Dayanna Monroy: "Me casé como siempre quise, completamente enamorada"

La periodista Dayanna Monroy, de Teleamazonas, dio un paso importante en su vida: contrajo matrimonio por el civil con el español Pablo Pardo, consultor político. La pareja se conoció en España cuando ella hizo una maestría en la Universidad Complutense de Madrid.

“Amigos y familia nos casamos. Los que conocen nuestra relación saben que nosotros ya estábamos prácticamente casados, pero no niego que fue un momento especial. A los que no sabían de esto, por favor no me odien, sean felices por mí. Contraje nupcias con un verdadero compañero.

El que me sostiene y empuja, el ser más tierno, inteligente y sexy que existe. Tonta no soy. También les digo que me casé como siempre quise, completamente enamorada, de traje y en el Registro Civil para terminar caminando por la avenida 9 de octubre”, manifestó.

Siempre quisieron un enlace sin mucha bulla. Pero la comunicadora le puso su estilo. Llevó un atuendo de Gustavo Moscoso. “En mis momentos de desesperación, con los días corriendo, encontré a un hombre que me dijo: ´Vamos a hacerlo y vas a quedar espectacular’”.

El peinado que lució en esta ocasión estuvo a cargo de Fernanda Morante y el maquillaje de Paola Morales. Todavía no sabe cuándo se celebrará la ceremonia eclesiástica.

Luego de convertirse en esposos. Cortesía

Apenas sus amistades supieron la buena nueva le enviaron mensajes de felicitación. Janet Hinostroza, Carolina Mella, Karen Lasso, Liz Valarezo, Claudia Schiess, entre otras, le desearon lo mejor a los nuevos esposos.

Ella se destacó por denunciar casos de corrupción durante la pandemia e incluso por ello ha recibido amenazas.