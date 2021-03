Andrés Guschmer: "Estuve invicto durante un año, pero me contagié"

El comunicador deportivo Andrés Guschmer estuvo invicto durante un año. Pero ya se enfermó con COVID-19. El sábado 6 de marzo cumplió una semana. Cuando supo de su estado de inmediato avisó a su trabajo y familiares. Tiene mucha tos, ese ha sido uno de sus principales síntomas.

La primera semana ha sido dura. “Estuve en una grabación con aire acondicionado de muchas horas, sentí una congestión, me pareció raro y por ello me hice el examen el cual salió positivo. El domingo 28 de febrero me lloraban los ojos y picaba la garganta, el lunes 1 de marzo me dolía el cuerpo y las articulaciones, luego se me fue el olfato por completo, los sabores son diferentes, además tuve fiebre. Hasta que no te pasa no sabes cómo lo vas a enfrentar. Por suerte estoy oxigenando bien”, comenta.

Andrés se hizo una placa de tórax para chequear los pulmones. “Muchos preguntan cómo me contagié, me cuidé, pero así ocurre. Lo mío es nada en comparación a casos que existen que son graves. Agradezco a mis amigos del canal, de la radio y del Municipio por su preocupación. Aconsejo que a las personas enfermas les envíen mensajes positivos, que aporten porque a veces la mente juega una mala pasada mientras estás en cama”.

Extraña a sus hijos porque se mantiene alejado de ellos. Su familia está libre de la enfermedad, lo que le da tranquilidad.

Sus seguidores en las redes sociales están pendientes de su salud y sus colegas le dicen que tenga fuerza.