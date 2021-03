Pancho Molestina: "He visto personas que se cuidan, sin embargo se enferman"

Pancho Molestina (37) se siente como pez en el agua en el periodismo deportivo. Ese es su fuerte. Sin embargo, se arriesgó a bailar en el reality ‘Soy el mejor’ de TC. Es comentarista y presentador de GolTV (‘El show del fútbol’ y ‘Pasión por el fútbol’) y en radio DiBlu (en los espacios Di Blu Sport y De Una).

Antes laboró en DirecTV, Gamavisión y Ecuavisa. Guayaquileño, el atletismo es una de sus pasiones y es corredor de maratones. Está casado con Pamela Von Buchwald y tiene dos hijos: Pamela (7) y Francisco (a punto de cumplir 10 años).

A pesar de los cuidados se enfermó con coronavirus…

La pandemia nos complicó. He visto personas que, como yo, se cuidan mucho, sin embargo se enferman con coronavirus. Así toca. A recuperarse, no queda de otra. Siento como si fuera una gripe. Me he dedicado a mi recuperación para volver lo más rápido posible al programa. Los doctores me dicen que esta enfermedad se presenta de diferentes formas, la próxima semana me haré exámenes para ver cómo va todo.

¿Usted solamente bailaba en las fiestas?

(Risas) Tengo cero experiencia. Al principio dudé en aceptar porque lo mío no es el baile, sino el periodismo deportivo. Solamente bailaba en las fiestas. El reality exige más, es algo profesional. Me atreví por mi ahijado, Joaquín Herrera, quien tiene síndrome de Down y dolencias cardiológicas. Lo puedo ayudar.

En su caso, ¿qué ha sido lo más complicado?

En las fiestas soy un bailarín aceptable. Nunca había aprendido una coreografía, mi admiración para los que bailan porque es un arte. Lo más complicado es aprender los pasos, ir al ritmo del resto. Si me equivoco, sigo adelante. No me complico la vida. Me duele todo el cuerpo porque estoy moviendo músculos que no movía antes.

Muchos de mis compañeros tienen experiencia en estas puestas en escena. Yo la estoy pasando bien, lo disfruto, pero sobre todo quiero ayudar a Joaquín.

Corre en maratones…

Practico deporte, corro en maratones. Ya he corrido en las de Nueva York y Chicago. La pandemia impidió que esté en la de Tokyo, una de las más grandes del mundo. Espero que en 2021 se haga realidad.

Es duro porque hay que tener disciplina, requiere disponibilidad de tiempo, resistencia y una buena alimentación.

¿Cómo surgió esa práctica?

En 2015 vivía en Quito y trabajaba en Gama. Había estado sedentario algún tiempo, así que busqué algo para ejercitarme. Bajé 50 libras. Un día me preguntaron si quería correr 10 kilómetros en la ruta de las iglesias. Lo hice.

A los pocos días me llamaron de una empresa de productos deportivos para cubrir la media maratón de Buenos Aires, Argentina. He participado en las carreras de Diario EXPRESO.

Aspiro a ir a las maratones de Tokyo, Boston, Londres y Berlín. Es un objetivo personal, no son muchos los ecuatorianos que han hecho las seis.

¿En algún momento el encierro lo desesperó o deprimió?

Los últimos días me desesperé, quería salir a la calle a correr. Yo no paré de trabajar y eso me ayudó para no deprimirme, no saturarme de malas noticias. Gracias a Dios la tecnología me permitió mantenerme activo. El deporte fue muy golpeado con esta pandemia, al fútbol le tocó su parte, pero se ha podido levantar.

A algunas personas no les convence vacunarse. ¿Usted lo hará?

Sí. Entiendo las dudas que tiene la gente, pero he conversado con algunos médicos. Cuando nos llegue la oportunidad lo haré para ayudar a mi entorno.