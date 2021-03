"No necesitamos desnudar a José Urrutia para ganar audiencia", según Betty Mata

A inicios de 2021, José Urrutia ingresó al programa 'En contacto', de Ecuavisa y ahora se ha convertido en uno de los presentadores. A muchos sorprendió como chef. Como siempre, la gente sin saber lo criticó porque desconocían que se preparó para ello.

Nacido en Colombia, pintero, con buen cuerpo, tenía fama de no llevarse bien con algunos comunicadores de la prensa rosa, pero es algo que al parecer superó. Desarrolló su faceta actoral, además del modelaje y el baile.

Excompetidor de 'Calle 7' y protagonizó 'Estas secretarias' con Sofía Caiche. Tiene un camino recorrido, ha participado en otras producciones, como 'Los hijos de Don Juan' y 'Calle amores'. Desde que está en 'En contacto' lo han comparado con el actor estadounidense Jason Momoa (Aquaman), quien tiene el cuerpo lleno de tatuajes, José también tiene los suyos. Ambos son altos, con melena larga y de ojos claros.

El martes, José bailó con escasa ropa en uno de los segmentos de la revista mañanera en el cual se habló de seducción y sexualidad. Los comentarios en las redes sociales no faltaron porque no consideraron que era el horario indicado para tratar estos temas, sobre todo porque hay niños que los ven.

“No lo hemos desnudado, es un show que hizo Tom Cruise (con Old time rock & roll en la cinta Negocios riesgosos), además Efraín Ruales y Jonathan Estrada. Es un clásico. Solo critican, no les paramos bola. No necesitamos desnudar a nadie para generar audiencia”, dice la directora Betty Mata.

Consideramos que José tiene potencial para presentar, hay que pulirlo y seguramente sorprenderá. Si gustan o no sus tatuajes es harina de otro costal. Salvando distancias, el grande de la TV argentina, Marcelo Tinelli, los luce.

En lo referente a los llamados tópicos tabúes, se pueden tratar, todo depende de cómo se los maneje. Siempre con profesionalismo y evitando esas risitas entre los panelistas o presentadores que están de más.