El guayaquileño José Hidalgo León (42), director de Diosas, Escuela de Misses, no se considera ni preparador ni missólogo, sino un coach de reinas de belleza. Es a lo que se ha dedicado 20 años.

No recuerda a cuántas aspirantes a soberanas ha preparado, pero afirma que son muchas. También lo ha hecho con hombres. A su cargo tiene diez franquicias: entre ellas, Miss Latinoamérica, Miss Panamerican International, Reina Internacional del Pacífico, Reina Internacional de la Ganadería, Miss Tourism Universe, Miss Tourism of the Globe, Miss Progress International, Miss Bikini Universe, Mister Globe y Reina Mundial del Turismo.

Acaba de recibir el reconocimiento de America Global Awards en Houston, además es ingeniero en Gestión Turística y docente de la carrera de Turismo en la Universidad de Guayaquil.

El término missólogo se ha ‘prostituido’, ahora cualquiera se considera experto en misses.

(Risas) En Ecuador surgió cuando se organizó Miss Universo en 2004. Por este motivo llegaron un montón de missólogos extranjeros, fanáticos de las reinas y a la vez historiadores que siguen los concursos y las historias de las misses. Para nosotros era un término nuevo, porque no tenemos tradición de reinados, como sí la tienen en Venezuela, México, Filipinas, Puerto Rico...

Recuerdo que recién empezaba en este oficio cuando Carlos Vera me hizo una entrevista en Ecuavisa. María Susana Rivadeneira era la anfitriona de Miss Universo en Quito, era Miss Ecuador en ese entonces. Me denominaron missólogo, pero yo me considero un coach de reinas, alguien que se encarga de destacar todo lo que ellas deben tener para competir. Soy una especie de director de orquesta que no trabaja solo, las capacita en todas las áreas en las que competirán y en las que serán calificadas.

¿Siempre quiso ser coach de reinas?

Toda la vida me encantaron los concursos de belleza. Recuerdo haber visto a la chilena Cecilia Bolocco cuando ganó Miss Universo 1987. Entonces era un niño. En Estados Unidos tuve la oportunidad de hacer una pasantía en la Universidad de Disney y aproveché para hacer una certificación en imagen personal. Cuando regresé, decidí enfocarme en las misses.

¿Usted es nuestro Osmel Sousa?

(Risas) Osmel Sousa fue el presidente de la organización Miss Venezuela, es un coach de reinas. Tuve la oportunidad de conocerlo cuando Miss Universo se desarrolló en Ecuador, lo volví a ver en China (Miss Mundo) y en 2008 hice un curso con él sobre asesoría para misses. Lo trajo al país el cirujano plástico Juan Carlos Estrada. Osmel me invitó para que yo esté en las citas privadas con algunas aspirantes, entre ellas Doménica Saporiti, Jennifer Pazmiño. Fue la mejor experiencia, pude ver cómo trabaja. Es exigente y muy frontal.

¿Con nuestras aspirantes a reinas se puede aplicar la frontalidad de Osmel Sousa?

No siempre. Me pasó con Claudia Schiess (Miss Ecuador 2011), quien me escribió y además me la presentó la diseñadora Catalina Salcedo. Yo le dije que si quería participar, era necesario que pierda un poco de peso. L

Luego Catalina me dijo que no le agradó mi comentario. Necesitaba manifestarle lo que debía cambiar para darle las herramientas para trabajar. Las críticas siempre deben tener un fundamento técnico. Yo estudié en Estados Unidos y España y tengo el conocimiento para hacerlas, no es porque me da la gana o alguien me cae mal.

¿Mantienen una buena relación los que se dedican a los reinados o hay ‘picas’ entre ustedes?

(Risas) Creo que existe una relación cordial. Yo soy amable y con energía positiva. Es un mundo competitivo. Cuando hay un momento tenso, hay que considerar que esa chica solo será reina un año, así que me parece absurdo pelearse con otro colega por una corona.

Las mujeres tienen fama de vanidosas, impuntuales y complicadas. Y seguramente una candidata lo es mucho más. ¿Cómo lidia con aquello?

Esa vanidad normal en las mujeres es la misma en las misses. Como están en el mundo de la belleza, son más rápidas en arreglarse, pero más exigentes en lo referente a la imagen, en lucir impecables. Me he dado cuenta de que le hacen más caso a un preparador hombre que a una mujer. La mayoría de los certámenes evalúan la puntualidad.

La mayoría de los preparadores y coaches son hombres. Al parecer, las mujeres se inclinan más por dar clases de modelaje.

Camila Marañón en un momento se lanzó con una escuela para reinas, luego lo dejó. Constanza Báez manejaba reinas. Las que se dedican al negocio de la belleza se han inclinado a preparar en modelaje. Hay que sentir y vivir con pasión los certámenes para que funcione esa magia y crear una reina que gane una corona.

Cuando se da cuenta de que una aspirante se cree la ‘reina del universo’, ¿cómo la hace pisar tierra?

Me ha tocado. Está bien que se sienta la mejor, pero también tiene que estar preparada para perder, porque en una competencia solo una gana. Ha pasado que las favoritas ni siquiera clasifican.

¿A quién que no ganó la corona se la daría?

Nos robaron la corona de Miss Tierra con Jennifer Pazmiño. Fue virreina.

¿Y a quién que ganó le quitaría la corona?

A Katherine Espín.

¿Quién invirtió mucho dinero en su preparación?

Un dato que se maneja tras bastidores es que Constanza Báez invirtió 40.000 dólares en su preparación para Miss Universo.

Generalmente las reinas se matan de hambre...

Estoy en contra de aquello. Si alguna de mis chicas lo hizo, lo habrá hecho a escondidas de mí. No estoy de acuerdo con esas dietas drásticas. Si me dicen que no han comido tal día, me enojo. La alimentación debe ser equilibrada. Un día antes de la elección, las mando a comer una hamburguesa o arroz con menestra, para que se sientan con un buen estado de ánimo. A esas alturas no subirán de peso.

¿Considera que María del Carmen de Aguayo debería dejar la dirección de Miss Ecuador?

Creo que todo se debe medir por resultados. La organización Miss Ecuador tiene 18 años con María del Carmen, en los que se han dado dos finalistas en Miss Universo, María Susana y Constanza. María Susana estuvo en el primer año de directora de María del Carmen. Entonces Rocío Vallejo tenía la franquicia. Todas las chicas buscan preparación por fuera. Falta visión y compromiso. Otros países más pequeños en población y territorio tienen más éxito en los reinados de belleza. Nosotros no lo tenemos, pero no es por falta de belleza.

Usted también trabaja con hombres.

Los hombres son más vanidosos, complicados y no se dejan guiar mucho. Mientras que algunas mujeres tienen la capacidad de aceptar las críticas.

Se preparó en Estados Unidos y España. Juan Faustos

De todo da la Viña del Señor. ¿Conoció casos o le tocaron aspirantes hombres o mujeres que estén en drogas, prostitución o en alguna situación fuera de la ley?

En 20 años he visto de todo. Han estado metidos en adicciones o temas que no son éticamente correctos. He debido hablar con ellos porque, aunque sea su vida privada, al estar en un concurso, esa vida se convierte en pública y es mejor que se retiren. Yo también he decidido retirarme, porque debo cuidar mi imagen.

¿Quiénes se han creído ‘la mamá de Tarzán’?

Una de ellas fue Katherine Espín, quien ganó el Miss Tierra en 2016 y luego me quitó la franquicia. Creo que fue un tema de ego. No sé si todavía la tiene, yo la tuve 14 años.

¿Es decir que le metió el puñal por la espalda?

Exactamente. Cada año hay que renovar las franquicias. Asumo que ella pensó que podía hacerlo. No sonó más.

Los padres de las candidatas son expertos en meter la nariz más de la cuenta.

Los padres ven a sus hijas de una manera muy subjetiva. Muchas veces quieren meterse más de la cuenta. En general, el entorno. Me gusta cuando las chicas son independientes. Ellos deben entender que si contratan a un profesional, obviamente es el que sabe. Les consulto a los progenitores sobre temas que yo no conozco, eso me sirve. De tres a seis meses dura la preparación personalizada, todo depende del nivel en el que estén las aspirantes. Hay algunas que no saben ni caminar con tacos. Otras ya están más avanzadas. Además, no es lo mismo participar en el reinado de un cantón que intervenir en un certamen internacional.

¿Quiénes han sido las más dóciles?

Andrea León era dócil y comprometida.

¿Las más sensibles?

En los concursos se viven momentos emotivos. María de los Ángeles Suárez, reina de Guayaquil 2019, renunció a su trabajo en Ecuavisa y durante el concurso tuvo un perfil bajo. Decía que había hecho mucho para participar y sentía que no estaba funcionando como candidata. Nada está dicho hasta la noche final. Con el diseñador Eduardo Villamar la tratamos de motivar y ganó.

¿Y las más auténticas?

Cristina Reyes tiene mucha personalidad, siempre ha sido así. Fue reina de Guayaquil 2000 y también Miss Mundo Ecuador.