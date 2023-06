Después de 13 años, el presentador de noticias de TC y músico Andrés Jungbluth (46) volvió a ser padre. Primero tuvo a Mateo (21) y a Lola (va a cumplir 14). Hace 9 meses nació Mara, fruto de su segundo matrimonio con Adriana García (38). Este será el primer Día del Padre con su pequeña.

La paternidad le llegó en etapas diferentes de su vida. ¿Cómo la tomó ahora?

Son sensaciones distintas. Ahora me siento con más calma y con menos miedo porque ya he vivido la experiencia de ser padre. Me he olvidado de los temores que tuve con mis primeros hijos, bajó el nivel de estrés y ansiedad. Disfruto más la etapa.

¿A qué le tenía miedo?

A todo. A la incertidumbre de si seré buen papá, a lo económico, si seguiré en el trabajo, si los cuidaré bien. Un montón de pensamientos pasan por la cabeza.

¿Cómo considera que es la relación con sus hijos?

Abierta, sincera y madura. Lola está entrando en la adolescencia y Mateo es un adulto. La experiencia te lleva a entenderlos mejor, a darte cuenta cuáles son tus debilidades, qué debes fortalecer como padre y seguir siendo ejemplo y guía. Los mayores viven con su mamá (María José).

¿Tal vez sus hijos mayores sintieron celos por la hermana que venía en camino?

Me imagino que trece años después incorporar a otro miembro a la familia generó algún sentimiento. Por más que sea su hermana y mi hija empezar a encajar en la estructura familiar toma algo de tiempo. Es lógico que ninguno de nosotros supiera cómo manejar la llegada de la nueva bebé. A esta altura ya estamos adaptados. Adoran a su hermana. A su manera la disfrutan y me da gusto.

¿Siempre fue un papá presente, de aquellos que colaboran en los cuidados de sus hijos?

Las historias machistas no han formado nunca parte de mi vida. Desde la llegada de Mateo busqué involucrarme en su crecimiento, sobre todo ahora que él y Lola no viven conmigo. Colaboro y estoy con ellos, considerando también mi disponibilidad de tiempo.

Aunque sea muy pronto para decirlo porque todavía es pequeña, ¿a quién cree que se parece Mara?

Cada padre tiene su propia idea. Mara considero que se parece más a mí, pero con los años van cambiando y tal vez en el futuro se parezca más a la mamá.

¿La niña llegó porque lo habían planificado?

Así es. Para Adriana es su primer hijo. No hemos conversado si tendremos o no otro.

¿Si dependiera solo de usted seguiría agrandando a la familia?

Creo que sí me gustaría disfrutar de otro bebé, pero son muchos los factores, lo económico, el proceso de crecimiento y sobre todo el entorno. Los padres estamos preocupados con todo lo que ocurre en la ciudad, en el país y en el mundo. No se puede confiar en nada ni en nadie. El mundo ha cambiado y está distorsionado, hay acoso, bullying, los chicos tienen que convivir con situaciones que antes no se daban o por lo menos no de la misma forma que ahora.

Además usted tiene una bebé, una adolescente y un adulto, son etapas diferentes. ¿Cómo maneja aquello?

Sigo aprendiendo a ser papá. Cada día son retos distintos, a pesar de la experiencia adquirida. Toca hablar con Mateo de diferentes temas, orientarlo, según lo que esté viviendo. Lo mismo ocurre con Lola. Las emociones, las relaciones con sus amigos, el bullying, el rápido acceso a la información que tienen a través de la tecnología, todo hay que conversarlo, comunicarse.

¿Alguno de sus hijos quiere seguir sus pasos en el periodismo o en la música?

Mateo está estudiando finanzas, le llamó la atención. Escogió una carrera que le abrirá puertas. Lola está en el colegio. Todavía ninguno siente interés por la música. Empecé a los 13 años, les gusta escuchar música, no sé si Mara me dé la sorpresa.

Es su primer Día del Padre con la más pequeña. ¿Qué planes tiene?

Se dan muchos sentimientos bonitos, es lindo. Se recibe el cariño de diferentes maneras. Cada hijo da su amor a su forma. Creo que nos reuniremos en casa para ese día, para no sacar a la calle a Mara, ya que todavía está chiquita.

¿Cómo recuerda el Día del Padre cuando era niño?

Mis padres (Ena y Nicolás) se divorciaron cuando tenía dos o tres años. Nos reuníamos en familia. Mi mamá dice que era muy travieso, a veces sacaba malas notas y la llamaban del colegio por mi conducta. Me escondía en los centros comerciales (risas).

¿Quién de sus hijos le ha sacado canas verdes?

Ninguno de los dos ha dado guerra, hemos tenido esa suerte. Ambos son buenos estudiantes, no hemos tenido queja de sus profesores, son equilibrados. Soy sereno y Mateo ha heredado esa serenidad, me gusta evitar los conflictos, entender mejor todo.

Si pudiera elegir un regalo material y otro que no lo sea. ¿Cuáles preferiría?

Un viaje a Europa, recorrerla tranquilamente, sin apuros y, además, tener más tiempo. Cada vez hay menos tiempo.

Compartió con la expresentadora Rocío Cedeño. ¿Seguramente extraña su carismática personalidad?

Tras mi paso por Ecuavisa vine a TC. Llevo casi 4 años, en noviembre los cumpliré. Rocío es adorable, lo que sembró ya no se puede disfrutar día a día, es lo que se extraña. Pero se mantiene la amistad. Ahora estoy en el informativo de la mañana y en el estelar, además los domingos. Aparte en radio Centro con 'After office' en las tardes.

¿Tal vez si no se hubiese marchado de Ecuavisa, usted habría ocupado el lugar de Alfonso Espinosa de los Monteros?

¿Usted cree? No sé si los directivos me hubiesen elegido a mí (risas).

¿Considera que Juan Carlos Aizprúa era el indicado para ocupar el lugar del reconocido comunicador?

Nadie es igual a nadie, somos únicos. Juan Carlos seguirá haciendo camino. No sé si se quede en pantalla el mismo tiempo que Alfonso. Todo ha cambiado. En mi caso, me gusta el dinamismo. No me veo a los 70 años presentando noticias, la vida es tan frágil y al mismo tiempo somos más conscientes de que somos colaboradores en una empresa y que nuestras decisiones no solo dependen de nosotros, quizá queramos perdurar en algún lado, pero tal vez los otros no quieran que perduremos.

¿Un sueño o proyecto pendiente?

Un espacio de entrevistas como 'Caminando con Jungbluth' que se emitió por TC. Con un enfoque humano, no sé si en TV, ya que todo depende de la sintonía, los presupuestos son distintos. Tal vez en digital hay más posibilidades, me siento cómodo con esos formatos. Al entrevistado se le permite decir lo que comúnmente no expone.