La presentadora y reportera quiteña Ale Boada (33), la chica 'En Corto', de Teleamazonas, siempre está de buen ánimo, relajada y no se enoja fácilmente. Tiene aproximadamente 14 años en el segmento farandulero de ese canal.

Le encanta viajar y está casada desde hace seis años con Pablo Daniel Villacís, a quien cariñosamente llama Pablito. Todavía no han sido padres, pero no es algo que la estresa. Vive en la capital de la República y en noviembre del 2022 estuvo en Qatar en la cobertura del Mundial de Fútbol.

¿Cómo llega a ese espacio que antes era de política farandulera y ahora es más de farándula?

Ingresé de pasante al canal, luego cuando estaba en la universidad me llamaron porque había una vacante para 'La Plena'. Mis jefes fueron Carla Navarrete y Marlon Acosta. Después ocurrió algo similar en 'En corto' porque necesitaban a una reportera. La productora Patty Oquendo, quien es mi amiga, me decía que me quede en el segmento porque consideraba que era una chica que tenía el perfil, me negaba porque no me veía graciosa. Al principio ayudé en ambos espacios, acepté sin pensar que me iba a quedar en el segmento de política farandulera.

Antes era ese el formato y había que saber del tema. Me convertí en el terror de los políticos (risas), eso me motivaba para hacer más travesuras y locuras. Ahora nos enfocamos en la farándula, el espacio tiene casi 20 años. Este cambio se dio durante la pandemia porque no podíamos salir y había que ser recursivo, comencé a entrevistar a famosos como al Sr. Barriga (Édgar Vivar).

¿Descubrió que era divertida y graciosa?

No creía que lo era, soy como me ven: auténtica, natural, sin poses y extrovertida. Aquello me ha funcionado, cuando me equivoco hasta me da risas. He recibido mucho cariño de la gente y las críticas las escucho porque sirven para mejorar. No me cierro. Cuando me ven en la calle me llaman Ale Boada, la de 'En Corto'. Ya 'En Corto' es mi apellido (risas).

No es lo mismo la farándula guayaquileña que la quiteña. ¿Se ve haciendo farándula en nuestra ciudad en la que hacer show es muy común?

Soy muy charlona, para mí conversar es muy natural. Nuestro trabajo es conocer personas. A los artistas le podemos hacer un montón de preguntas, más que a los políticos. Admiro el trabajo que hacen en Guayaquil. Todos los reporteros en general son los que plasman las historias en los medios. Trabajamos con pasión y no soy nadie para criticar a otro. Este es nuestro trabajo, la ética es personal.

Casi 14 años es un buen tiempo en un programa. ¿Ha considerado dar el salto como lo hizo Gaby Díaz?

La verdad es que a mí me gusta hacer 'En Corto', mientras me sienta feliz y que sepa que puedo desenvolverme seguiré en el segmento. No he pensado en dar el salto a otro lado. Llevo mucho años en el canal. Mis compañeros son mi familia, los conozco a nivel personal y laboral. Este es mi segundo hogar.

Nació en Quito, prefiere los diseños locales y le gusta pintar. Ángelo Chamba // EXPRESO

Como parte del trabajo ha conocido a muchos famosos de todo tipo. Seguramente se ha llevado sus alegrías y algunas decepciones.

El actor Carlos Torres, de 'La reina del flow', me pareció un increíble ser humano. Estuvo en Quito y quedé gratamente impactada por lo cariñoso que fue con los fanáticos y el tiempo que les dedicó. Disfruta el éxito sin olvidarse lo que le ha costado llegar. También me pareció relajada y súper buena onda la cantante Belinda, a quien le pregunté por su expareja Christian Nodal en los premios Platino, el año pasado. No se enojó. Justamente a él lo había entrevistado antes de viajar a Madrid. Se borró el tatuaje que tenía de Belinda y a ella le consulté sobre ese tema.

Siempre voy preparada con algún detalle para los famosos. Recientemente estuve en las alfombras rojas de las películas 'Parque Jurásico', 'Rápidos y furiosos' y 'Transformers: el despertar de las bestias' en México, donde hacen los lanzamientos para Latinoamérica y la región por la población enorme de ese país. Compartí con el presentador ecuatoriano Eduardo Andrade, a quien lo invitaron.

Allá los famosos no se detienen a hablar con la prensa tan fácilmente como lo hacen en otras alfombras rojas. Generalmente desfilan y se van. En este oficio suma que digan que nos conocieron en una cobertura, sacándonos el aire en el trabajo y que somos solidarios, lo demás no. No me interesa brillar, sino que lo haga todo mi equipo.

La reportera Silvana Torres, de TC, acudió embarazada a la cobertura de los Premios Heat por lo que recibió algunas críticas, ya que se consideró riesgoso que se exponga en ese estado.

No la critico. Nosotros sabemos cómo nos sacamos el aire en esas coberturas, qué chévere que la colega ecuatoriana haya estado ahí. No le dio miedo irse embarazada, no la conozco en persona. A Michela Pincay, quien fue la presentadora, le dije que aplaudía su éxito, que se la goce y lo disfrute.

Siempre es muy divertida y está de buen humor, ¿algo la hará enojar?

(Risas) Soy como abogada, no me agradan para nada las injusticias, que hablen mal sin conocer a la gente o sin conocer lo que está pasando. Lastimosamente somos prejuiciosos. Hace tres años y medio acudo a terapia de psicoanálisis, me ha ayudado mucho porque soy más sensible con el comportamiento humano.

No voy porque tenga problemas matrimoniales o de alimentación, sino porque quería crecer y ser mejor persona. Mi psicoanalista es el belga Adalberto Perrota, de 98 años, vive en Argentina. Creo que es el psicoanalista más viejo del mundo, sin embargo tiene muchas ganas de trabajar, con más de 17 pacientes, con una gran sabiduría, nos trata con mucho cariño. Lo conocí porque mi suegra (Pía) también es psicoanalista. La terapia me ha permitido encontrar a la verdadera Ale.

Con su esposo, Pablo Daniel. Cortesía

Tiene un tiempo considerable de casada, ¿todavía no se ve como mamá?

No hemos pensado en niños. Nos conocimos por un evento que se organizó. Empezamos a salir, nos alejamos un tiempo, luego lo busqué. Desde entonces no nos separamos. Es un tipazo, lo admiro.

Casi llevamos juntos 9 años, 6 de casados. Es gerente de marketing. No hemos descartado a los niños, como ambos recibimos terapia nuestro proceso de crecimiento es diferente. Primero queremos fortalecer el vínculo Pablo y Ale para que cuando lleguen los niños sea en un hogar saludable. Los hijos se marchan, hacen sus vidas. No tenemos apuro.

Con frecuencia prefiere lucir trajes de diseñadores nacionales, incluso en sus coberturas en el extranjero.

En las fotos para EXPRESIONES luzco joyas que son de la diseñadora Sofía Romo. Ella trabaja con sucres ecuatorianos y los convierte en hermosa joyería. A veces uso la ropa de Carmen Prado, quien me vistió para los Premios Platino. Es una señora de escasos recursos económicos, con ella diseñamos, le doy ciertas ideas.

¿Parece que tiene alma de diseñadora?

No, pero me gusta mucho. De niña pintaba, me encantaba hacer óleos. He querido retomarlo, pero no hay tiempo disponible.

¿Su personalidad extrovertida no le causó problemas en Qatar, una tierra en la que las mujeres se enfrentan a numerosas discriminaciones asentadas tanto en la ley como en la práctica?

Por fortuna no vivimos aquello, se portaron amables, la seguridad es espectacular, nunca nos sentimos acosados ni en peligro. No nos sentimos privados para hacer el trabajo. Tienen mucho dinero, abrieron la mente y fueron muy hospitalarios. Fue lindo darle a Lionel Messi una gorra de unas emprendedoras de Latacunga, pintada a mano. Se la llevó, siempre voy equipada. En los Platino le entregué a Ricardo Darín y a Guillermo Francella unas jarras de mate que decían Ecuador. No sé qué harán con esos obsequios (risas).

Somos Las chicas Cava, una campaña del argentino Miguel Ángel Cavallero. Están María Teresa Guerrero, Karol Noboa, Gabriela Villalba, Bárbara Najas y Nayelhi González. Nos hemos convertido en sus embajadoras. Tiene su peluquería, pero también una fundación para ayudar a mujeres víctimas de maltrato, capacitarlas para que sean independientes. Llegó con 20 dólares a Ecuador y ha hecho su imperio de la belleza.