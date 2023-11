A los 30 años, Jonathan Moly ha sido testigo de cómo la música ha sido su fiel compañera. Desde antes de siquiera hablar, él ya veía el mundo desde una tarima. Su papá, Miguel Moly, daba espectáculos por toda Venezuela y América Latina y acompañarlo era asunto frecuente.

Pablo Alborán: "Hay que proteger mucho la inspiración" Leer más

Esperarlo también. Quedarse en casa mientras Miguel salía en largas giras siempre era inquietante y le traía grandes sorpresas. Así fue como comenzó a conocer y querer varios países de la región, entre ellos Ecuador.

Guayaquil está en su mente desde muy chico. Escuchaba hablar a los grandes de esta ciudad amante de la salsa y el baile. Además, le gustaban los sombreros de paja toquilla y ponchos con bordados de patrones andinos que Miguel traía como regalos para él y su familia, cuando regresaba a casa.

Por eso, estar de visita en la Perla del Pacífico fue especial. El pasado 9 de noviembre cantó en su primer show en la ciudad como parte de la gira Metamorfosis, que lo tiene recargado y con una propuesta visionaria e innovadora.

Esta gira se desprende de su último disco, el cual está compuesto de doce tracks y trae una fusión particular entre rock y pop, pero con espíritu de salsa, género que nunca abandona, pues es ya parte de su ADN. “A Ecuador le tengo un cariño heredado, incluso desde antes de venir a cantar con Salserín. No hay fiesta en Ecuador sin salsa, eso lo sé”.

Desde los 13 años ha sido constante su acercamiento con el país. Ahora lo hace con Metamorfosis. ¿Cómo cree que el público se adapta a este particular estilo de salsa?

Es bien complicado. La salsa suele ser muy orquestal. Ahora la música tiene todos los ojos puestos en Bad Bunny, Rauw Alejandro y demás. Yo lo que estoy intentando hacer es que cuando estén escuchando una playlist con estos artistas tan populares y les llegue una canción de salsa, no la sientan tan distinta o ajena. Tiene un cierto disfraz de urbano, pero en realidad es salsa.

¿La describiría como salsa minimalista?

Es salsa urbana y cada vez estoy quitándole más cosas, pero sin que pierda su esencia. Eso es lo jodido.

Hay muchos puristas de la salsa. ¿Qué le han dicho?

Yo no estoy haciendo música para ellos. No son canciones para los señores que crecieron escuchando a Lavoe o Frankie Ruiz. Mi foco va para la juventud, los jóvenes, que son quienes deciden el mundo de la música.

¿A su papá, Miguel, le chocó escuchar este disco?

No, le pareció interesante, fresco. Él lo ve con mucha objetividad y con firmeza de músico. Mi papá es muy exigente y me ha dado puntos de vista interesantes. La salsa aquí no entra directo, primero suena a cualquier otro género, para que te atrape, y luego de unos segundos tienes algo tan movido que no te das cuenta de qué es lo que te hace bailar.

(Te interesa leer: King VIP: “Conmigo no se deja de bailar”)

¿Cómo llega esta experimentación?

Lo primero que trato de hacer es nunca pensar en salsa. Para hacer estas canciones siempre tengo en la cabeza otros géneros que me gustan. He hecho canciones inspirándome hasta en los Backstreet Boys.

Hace pocos meses estuvo en los Premios Juventud. Allí, varios medios en inglés hablaban de que el género urbano se robó a todo el público que tenía lo tropical, como la salsa y el merengue. ¿Cree que ya no hay adeptos para estos géneros?

Yo creo que lo que falta es riesgo. Hace falta un loco, que estoy tratando de ser yo, que se lance una propuesta diferente y fresca que se parezca mucho más a lo que suena hoy en día.

Enrique Iglesias: Se avecina el último disco de su carrera Leer más

¿En su show hay mucha orquesta?

Mi show es muy raro. Me gusta vender energía. Que vayan a bailar y a disfrutar. Entonces, como crecí escuchando música en inglés, yo mezclo la salsa con el rock, y esto se traslada a lo visual. Tiene una energía muy grande. Este disco lo produje en su mayoría desde Miami. También en la parte audiovisual.

¿No deja nada a la improvisación?

No. Nada. Todo está calculado, siempre.

Más de Metamorfosis

Entre los 12 temas que conforman Metamorfosis, se encuentran colaboraciones con artistas como Nacho, Mike Bahía, San Luis e incluso con su padre, Miguel Moly. Asimismo, cuenta con una versión de The Reason, una canción original de Hoobastank. Moly y esta icónica banda de rock estadounidense conmemoraron que hace 20 años se estrenó este tema. Ahora tiene arreglos producidos por Jonathan Moly y fusiona de manera innovadora.

Lo difícil de abrir fronteras es que la gente del mismo país te reconozca. Yo soy de Venezuela y hay compatriotas en muchos lugares del mundo y me conocen, pero yo no termino de creer el poder ser aceptado por otras nacionalidades. Moly

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!