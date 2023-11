Enrique Iglesias: Se avecina el último disco de su carrera

Enrique Iglesias se prepara para lanzar el que será el último disco de su carrera.

El artista ganador del Grammy, de 48 años, comenzó a insinuar planes para dejar de lanzar nuevos álbumes en 2021.

Eso se hará realidad en 2024 con la presentación de Final (Vol. 2).

El artista español proporcionó una línea de tiempo para el lanzamiento del álbum y habló sobre lo que eso significó para su carrera en una nueva entrevista.

“Está terminado. De hecho, saldrá en febrero”, dijo Enrique al programa Today. “Lo que quiero hacer es grabar uno o dos vídeos justo antes de la segunda etapa de la gira y lanzarlos”.

Actualmente se encuentra en un tour junto a Ricky Martin y Pitbull.

“He estado trabajando en este álbum durante bastantes años. Y para mí siempre fue como dije, mi último álbum… esto es todo. No creo… no, lo sé, no haré más álbumes”, sentenció.

¿Eso significa que este será el final de su carrera? Prometió que ese no era el caso ya que aún llegarían singles y otros proyectos.

“Para mí, en mi vida, creo que esta es la última”, afirmó sobre su decisión.

