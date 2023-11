King VIP: “Conmigo no se deja de bailar”

Radica en Houston (Texas) pero sus platos favoritos siguen siendo el encebollado y el yapingacho. Él es Julián Hurtado, más conocido como King VIP. Al igual que muchos ecuatorianos que viajan a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, este artista guayaquileño dejó la ciudad que lo vio nacer, a la edad de 18 años. “Por mi carrera musical toqué puertas con diferentes orquestas, grupos de variados géneros, inclusive llegué a ser rapero con Nando y Los Solja Kings”.

Para Julián esta etapa resultó muy importante, porque le dio herramientas necesarias para convertirse con el tiempo en solista. Además desarrolló su potencial para escribir temas y grabar producciones bajo el sello Essencemusic Group.

Menciona a Julio Jaramillo como su referente al considerarlo un icono de la música ecuatoriana que nos puso en el mapa, que hasta el día de hoy se sigue escuchando.

Entre otros exponentes nacionales que gozan de su admiración nombra a Tranzas, Juan Fernando Velasco y Gerardo.

Acerca de su canción Shake your booty explica que “es un tema juguetón para las discotecas. No importa la nacionalidad. Si eres estadounidense, latinoamericano o coreano. Simplemente no puedes dejar de bailarlo”.

La define como una melodía con aire retro que fusiona varios estilos como dembow panameño, rap y reguetón.

La composición fue grabada en una fusión de la disquera House of Musa con el sello Essencemusic. “Shake your booty está sonando fuerte en varios países como México, Colombia, Venezuela, Australia y en mi lindo Ecuador donde se escucha con insistencia en las principales emisoras radiales y discotecas”.

Esta canción para King VIP es una oportunidad para explorar un poco más esa pasión por la música. Enfatiza que esta propuesta comercial tiene el objetivo de revolucionar e al mercado mundial urbano. Para cumplir su cometido, cuenta con el apoyo de Dj Capulina creador del grupo Ecualizat y que espera tener la misma aceptación del público. El tema cuenta con un vídeo disponible en su canal de YouTube, y ya está en todas las plataformas digitales.

