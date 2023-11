MasterChef Celebrity Ecuador: una tendencia que va en crecimiento

Desde que empezó el reality estrella de Teleamazonas, Masterchef, siempre se ha ubicado en los primeros lugares del trending topic.

La edición de MasterChef Celebrity Ecuador, la noche del 20 de noviembre, no ha sido la excepción. De hecho, hay quienes no vieron el programa o no lo siguieron completo, pero se enteraron de los sucesos más anecdóticos en las redes sociales. Lo que se convierte en un verdadero deleite para los internautas.

Teniendo claro que la competencia es dura, Desafío a la fama, la propuesta de Ecuavisa, busca desviar la atención esta semana con una supuesta ruptura entre Don Day y Elizabeth Cáder o con cualquier exabrupto de Carolina Jaume.

MasterChef Celebrity Ecuador: Lengua y ojos de vaca desafían a los famosos Leer más

(Antes de que sigas leyendo, mira esta nota: Masterchef Celebrity Ecuador: estos son los premios que se llevarán los ganadores)

Entre los que más concitaron llamar la atención, a decir de los memes y opiniones, están Danilo Carrera, Daniel Betancourth, y Luciana Guschmer. La ruptura entre Gilliam Mieles y Álex Vizuete también fue objeto de burlas. Tampoco pasaron inadvertidas Patricia Terán, Macarena Valarezo y Susi Hidalgo, al igual que Irene González, Carolina Sánchez, estas últimas, miembros del jurado.

Hubo espacio para destacar el vestido y el rostro de la presentadora Érika Vélez y los platos que llamaron la atención en el estreno, como lengua y ojos de res. El término 'celebrity' para denominar a la mayoría de concursantes fue igual cuestionado en un país como Ecuador.

Aquí dejamos algunas de las reacciones más hilarantes.

Todo listo para ver #MasterChefCelebrityEcuador y criticar a los participantes diciéndoles: "Que ellos no son famosos, que hacen ahí". Y para criticar su comida sabiendo que no sé ni diferenciar entre la sal y el azúcar. ¡OH SÍ!#MasterChefCelebrityEc#MasterChefEcuador pic.twitter.com/EEkr3KpuW8 — Mi opinión (@EsMiOpinionEc) November 21, 2023

Primer capítulo y le pones lengua y un ojo de res PORELAMORACRISTO! Por qué no empezaron con un atuncito y arroz 🥺 #MasterChefCelebrityec — DenissE.S (@DenisseStefania) November 21, 2023

Primer capítulo y le pones lengua y un ojo de res PORELAMORACRISTO! Por qué no empezaron con un atuncito y arroz 🥺 #MasterChefCelebrityec — DenissE.S (@DenisseStefania) November 21, 2023

Si se están quejando por las celebridades cambien de canal y vayan a ver desafío a la fama, GENTE SUFRIDORA #MasterChefcelebrityec #MCCelebrityEc — Nico (@kinininie) November 21, 2023

Susi cocinando en máster chef alerta de spoiler jajajja #masterchefcelebrityec pic.twitter.com/u8SdKkNBX9 — Diego Andres (@Diegohbk1) November 21, 2023

Lee sin límites y ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!