Johann Vera: Le es inevitable no rendirse

Su vida transcurre entre ciudad y ciudad. Su base casi siempre es Miami, pero estuvo de vacaciones en Nueva York, pasará varios días en México por algunos compromisos y regresa a Colombia cada vez que tiene grabaciones. Y es este país el lugar en donde están volviendo a surgir todos los sueños artísticos de Johann Vera.

El cantante, actor e influencer guayaquileño siempre ha soñado en alto y fue en el país cafetalero donde pasó gran parte de su niñez y adolescencia. Allí empezó este camino artístico haciendo comerciales y cantando en el reality Factor XS en su segunda temporada.

Era el 2007, en aquellos tiempos en los que salía en la televisión nacional colombiana. En el 2011 terminó su secundaria. Y hoy, con 25 años, ha vuelto a conectar con esas personas de sus años más tiernos para presentar su nuevo sencillo titulado Inevitable.

La gran sorpresa para muchos es la participación de Paula Galindo, más conocida como Pautips. La influencer colombiana de belleza y maquillaje es una de las mejores amigas de Johann y se conocen desde ‘peladitos’. Estudiaron juntos el colegio y hoy su cercanía es más fuerte que nunca.

Esto fue todo lo que nos contó de su nueva etapa el artista que forma parte de la nueva serie de Nickelodeon Club 57 y la cinta Kally’s Mashup ¡Un cumpleaños muy Kally!

Nuevo rumbo actoral

La filmación de Club 57 empezó en diciembre pasado y la culminaron a finales de marzo. Fue un proceso rápido.

Íbamos a terminar la serie en menos tiempo. Pero por asuntos de la COVID y los asuntos políticos de Colombia se atrasó. No podíamos grabar todos los días de la semana, solo cuatro. Soy el antagónico y había jornadas de 25 escenas por día. Fue muy difícil, la verdad. Tuve mi primer ataque de pánico, algo que no me ocurre cuando me subo a un escenario. Me pareció chistoso que fuera en un set. Amé esta experiencia porque no había participado en algo en nivel como este. Me pareció muy interesante el reto y lo que encontré de mí como actor. Creo que es una nueva ruta para mi carrera.

En esta ocasión tiene un papel antagónico en una trama que tiene muchos saltos en el tiempo. ¿Qué fue lo más retador?

Créeme que varias veces me dije: ‘qué loco es trabajar en Nickelodeon’. Al ser el malo en un show de niños me pasaba de todo. Era atacado, electrocutado, explotado, lleno de slime. Cada capítulo tiene cosas nuevas y una época. En el primero estábamos en 1800, luego en los años 80, luego los 50. Y así.

¿Y lo más emocionante?

Pues vivir estas épocas, sus vestuarios. Así sea un personaje temporal era muy divertido. Actoralmente era un reto porque en televisión todo es por sets y esto va por escenas. Era un cambio constante.

¿Y cuál fue su época favorita para interpretar?

Me emocionó mucho la época de 1800 por la ropa, porque grabamos con muchos animales. Ese peinado con tantas patillas. Me he dado cuenta de que me gusta algo cuando me retan y me sacan de la zona de confort.

¿Grabó canciones para la serie?

Para la serie no, pero para la película que filmé sí. No puedo contar mucho más. En pocas semanas sale Kally’s Mashup ¡Un cumpleaños muy Kally!, que es de una serie muy exitosa en Nickelodeon Europa y Brasil. Ahora llega la cinta en la que mi personaje entra a hacer desmadres. Pero no quiero ser esa persona que dé spoilers y los seguidores me odien (risas).

¿Las filmó al mismo tiempo?

Sí. Fui muy bendecido de grabar la película desde las 5:00 hasta la tarde y luego ir a lo de la serie. Estar tan ocupado me emocionaba y apasionaba. La música sigue siendo mi prioridad y lo que más amo, pero encontré otra forma de expresar y la estoy explorando.

La música no le permite rendirse

En nuestra última entrevista en Guayaquil (2019), contó que había tenido problemas para sacar su música y no se habían respetado los acuerdos con la disquera con la que había firmado. ¿Las cosas están fluyendo mejor?, ¿se siente completo?

Lo que pasó con la pandemia es lo que justamente me demuestra que no podemos planear el día a día. Desde el año pasado cambié mi forma de pensar y vivir el presente. La canción En dónde están (su anterior sencillo) hablaba mucho de esto. Es como la autoayuda que necesitaba. Es básicamente mi nuevo lema y lo que vivo. En esta carrera se viven muchos ‘no’, estafas y ‘sí’. A mí, básicamente, me ha pasado todo lo que a alguien con mala suerte le podría suceder. Yo no lo muestro, pero me recuerdo que lo que uno hace es por amor al arte y crear.

¿Sí se reconoce usted como perseverante pese a todas estas circunstancias?

Aunque quiera salirme, porque ha habido varias oportunidades que quiero botar la toalla, pasa algo y regreso. Antes de ganar en Viña pasó. Tenía un equipo de management que me robó muchísimo dinero. Quería rendirme por esos días, pero mandé el demo de Perdón y a la semana me dijeron que iba en representación de Ecuador. Y cada vez que pasa algo bueno viene lo malo. A los tres días de tener la Gaviota llegó la pandemia. Y es frustrante (risas). Así que mientras estaba encerrado en casa, me llegó un mensaje directo a Instagram invitándome a volver a audicionar para la serie Club 57. Yo ya había aplicado, pero mi representante no lo gestionó adecuadamente. Además yo hice todas las pruebas para un personaje pero quedé en otro. Así que todo se alinea y lo que es para ti es para ti. Mi perseverancia viene de mi pasión.

¿Se tatuaría el nombre de la canción En dónde están?

Yo siempre dije que no me tatuaría, pero llevo varias semanas con esto en la cabeza porque vi un tatuaje que se hizo Evaluna (su compañera en Club 57). Talvez estoy más cerca de hacerlo. Esa canción es muy especial porque es la primera del EP. Quizá también me tatuaría una toalla (risas).

¿Y qué nos cuenta de Inevitable, su actual estreno?

Esta canción habla del amor pero muy real y honesto. Y viene en este EP que sale pronto y que tiene mucha melancolía.

El videoclip de Inevitable tiene un toque retro. ¿Lo inspiró su actual serie?

No tanto. El EP que sacaré se llama Para siempre y lo que busco es ese sentimiento de recordar lo que era niño. Quiero dejar a la gente pensando. Lo grabamos en el colegio que me gradué. Cada pasillo y cuarto que uso tiene un significado más allá de lo que se puede ver. Gracias a Dios y al universo pude grabar ahí. Estuve con Paula Galindo, que fue la primera persona que conocí en el colegio y con quien hemos tenido carreras paralelas.