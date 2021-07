Morat: "Esta banda es un monstruo más grande que nosotros"

Desde finales del 2019 la banda colombiana Morat nos ha ido mostrando su nueva música, que por fin hoy ve la luz, luego de un año de retraso. Las condiciones sanitarias a nivel mundial no permitieron que su nuevo trabajo sea revelado por completo y los planes de gira y shows quedaron postergados. Es entonces cuando surge la duda de los integrantes: “¿A dónde vamos?”.

¿Qué hicieron los meses siguientes? Los aprovecharon en la composición y en la creación de cada una de las piezas gráficas para los sencillos que ya tenían listos.

¿A dónde vamos? es el nombre de su tercer disco que trae 14 temas, de los cuales nueve ya fueron presentados como sencillos en este año y medio de planeación.

Este álbum es como un edificio con 14 pisos, en el que Juan Pablo Isaza, guitarra y voz; Juan Pablo Villamil, bajo y voz; Martín Vargas, percusión y coros; y Simón Vargas, bajo y coros presentan un estilo diferente, como si cada tema tuviera su decorado y ambiente propio. Y es justo así como lo han ido mostrando en Instagram. Los Morat se han fotografiado en un ascensor relevando en el contador de los pisos el nombre de cada melodía.

Este trabajo inicia con la canción que da nombre al álbum, y sí, es un tema perfecto para una bienvenida. Alegre, entusiasta. Como cuando te reciben en casa de un amigo. Así cada track es un piso con su propio ambiente del que el común denominador es el amor.

El tema con el que presentan este compilado de temas es el 14 en el tracklist. El penthouse del disco en el que se encuentran con la artista chilena Cami. Simplemente pasan es el nombre de la canción que trae un toquecito de buena suerte e ilusión. En este recorrido secuencial también se encuentran con Sebastián Yatra, Danna Paola y Andrés Cepeda.

EXPRESIONES conversó sobre este trabajo con sus cuatro integrantes quienes, además, con todas las ganas de saber su próximo destino, ya tienen las maletas listas para empezar su gira por España y Estados Unidos, que inicia en agosto.

Ya tienen casi listo su cuarto disco y hoy están presentando el tercero. ¿Cómo logran tener dos álbumes prácticamente en simultáneo?

Lo que nos pasó es que este álbum originalmente tenía que salir el año pasado. Si uno mira las primeras canciones son de octubre de 2019. Sentíamos también que ya era necesario trabajar en algo diferente y por eso nos fuimos para Los Ángeles y grabamos el cuarto álbum. Eso está en veremos, no sabemos cuándo saldrá. La verdad es que tenemos que pensar qué vamos a hacer. Es un lujo todo tiempo que tenemos porque rara vez uno puede ponerse a pensar en cómo hará el lanzamiento, la grabación de los vídeos, el arte. No tener que componer canciones con presión durante la gira es lo bueno que nos dio la pandemia.

Pero, ¿A dónde vamos? también permitió que la gente conozca más temas antes. Y ahora que sale es como un recopilatorio, aunque hay muchos más.

Exacto. Viene material nuevo que es la sorpresa para este disco.

En el pasado trabajo (2018) había una metáfora que se repetía mucho y rondaba en torno a las balas y la guerra. ¿Cuál es la de este trabajo?

Este fue un tema conceptual en Balas perdidas, pero no quisimos sentirnos atados y hacer lo que ya habíamos hecho. Hay de repente conceptos que se hilan y que se repiten, pero solo se dará cuenta la gente que sigue muy cerca nuestra música. También canciones que hacen referencia a temas pasados. En este disco, por ejemplo, hicimos muchas baladas straight, tipo Beatle, de quienes somos muy fans. En Balas perdidas publicamos una canción que se llama Punto y aparte y ahora hicimos la prima hermana de ella que se llama De cero.

Entonces todo se une en sus canciones...

Se crean como vertientes dentro de nuestra música. Tenemos Nunca te olvidé, No hay más que hablar y Aprender a quererte, que son más country. Nuestra discografía tiene como subgéneros. La vertiente del rock, del country más escalado -y que marcó nuestra carrera-, la más alternativa y que nadie pensaría que haríamos y la otra es la híper mega pop.

¿Y así es como van a dividir su gira?

Ahora que lo dices, sí. Lo estamos teniendo en cuenta. Es muy importante que antes de una canción vaya otra muy acorde. Por ejemplo, para nosotros es muy difícil colocar Cuando nadie ve. Porque somos muy perfeccionistas con la energía que debe tener el show. Y no queremos que vaya junto a Yo no merezco volver. No tienen el mismo sentimiento.

En su gira pasada, el sentimiento general era de liberarse de un mal de amor. ¿Cuál será el de ¿A dónde vamos?

Hay muchas canciones enérgicas esta vez. La banda ha tenido un crecimiento buscando diferentes estilos, pero siempre vamos por esa magia. Siento que hay un común denominador que siempre tienen intensidad. Ninguna es fría, por más balada que sea, es muy sentida. Queremos que lo disfruten al máximo. Es una exaltación de emoción.

¿Y de ustedes quién es el más intenso?

Depende. Cada uno tiene sus momentos de intensidad (risas).

Sobre la gira y el cuarto disco

Es tanto lo que tienen listo que a los chicos de Morat les pica la lengua por contarlo todo. Esto fue lo que nos dijeron de su tour y cómo lo están planeando.

“Nosotros tenemos cuatro grandes actitudes que queremos despertar en la gente cuando va a nuestros conciertos. Que griten, lloren, que salten y que bailen. Hasta el tour pasado habíamos logrado muy bien todo, pero nos faltaba más la bailada. Y ahora con canciones como Al Aire y ¿A dónde vamos?, que son positivas, se completa. Teníamos algunas melodías movidas, pero sus letras eran de liberación, de rabia. Estas son un poco más de fiesta”.

Y esta experiencia festiva se extenderá para el cuarto lanzamiento que será próximamente...

“Tendrá su parte más rumbera, de otro estilo al que se tienen bajo este concepto. Creo que esto le suma. Para el cuarto disco no es que haremos reguetón, va por otro camino”.

La pregunta que marca esta etapa

¿A dónde vamos?, ¿es una duda que se plantearon internamente?

Sí, por completo. El nombre nos gusta mucho porque habla de muchas cosas, es una canción del disco, una pregunta interna de saber qué hacemos en cuanto a viajes, canciones, estilos musicales y con la coyuntura. Es una pregunta que todos tuvimos que hacernos en el último año y medio, esto de ‘a dónde nos lleva’. Es chévere que el título del disco refleje las dudas de la banda, de lo que queremos hacer y lo que estamos viviendo. El disco y la gira tenía otro nombre, pero todo maduró y nos tocó darle un giro a lo que estamos planteando. Lo que está pasando no lo podíamos omitir. Y aunque no somos partidarios de hacer canciones sobre la pandemia, porque queríamos ser un escape, no lo podíamos ignorar.

En la rueda de prensa que tuvimos hace un mes mencionaron que es un sueño saber cuánta gente los escucha. ¿Cuál es su actual sueño?

El más aterrizado sería llegar a países nuevos, donde no hemos estado antes y que no sean de habla hispana. Morat empezó siendo nosotros cuatro ensayando en un cuarto y hoy en día es un ente que nos supera a nosotros. Un monstruo. Con mucha gente que forma parte del equipo y la que nos escucha. Y este nos va mostrando diferentes caminos.

¿No les importa que Morat omita o difumine sus nombres?

No, para nada. Morat es más grande de lo que nosotros solos podamos hacer alguna vez.