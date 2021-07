Feid, quitándole lo ‘fresa’ al reguetón

Feid nació en la capital del reguetón actual, Medellín. Pero los precursores del género vienen de Puerto Rico. Daddy Yankee y Don Omar cargan ese título en sus hombros. Y por estas ganas de hacerle un homenaje al sonido que lo llevó a enamorarse del género es que Feid presenta Fumeteo.

A él, por su parte, también hay que otorgarle el crédito necesario. Empezó su carrera como compositor y tiene varios de los éxitos mundiales más importantes entre sus creaciones. Ginza, de J Balvin, es uno de esos.

Su carrera como intérprete es lo que realmente le quita el sueño y por eso presentará a principios de agosto su nuevo disco, que lleva por nombre Intershibuya la mafia.

Fumeteo es su nuevo sencillo, producido por su gran amigo Sky Rompiendo. Sus últimos sencillos han sido certificados de oro en Estados Unidos y Puerto Rico. Además fue nominado en las categorías mejor interpretación de reguetón y mejor álbum de música urbana para la entrega número 21 del Latin Grammy. Esto fue todo lo que nos contó.

Con su nuevo sencillo abraza nuevamente los orígenes del reguetón. ¿Cree que el género ha perdido su esencia?

Sí, mucho. Está fresa. Aunque todo es cíclico y va y viene, yo sí sentía mucha monotonía en las letras. Las temáticas eran lo mismo y me estaba cansando. Por eso decidí hacer un perreo con todo lo que me atrajo para ser reguetonero. Mi disco tiene todo el ADN de eso, pero Fumeteo es la canción que más lo capta. Es lo más agresivo del reguetón.

¿Le podemos echar la culpa a Tusa de Karol G y Nicki Minaj de que se haya edulcorado?

Yo creo que no tiene la culpa tanto Tusa, porque siento que es un reguetón, pero tiene más espacio para vivir en el pop. Va por ahí. Más va porque hay mucha gente disparando por ese lado y a mí me gusta hacer siempre lo contrario.

Esa es su insignia…

Me gusta imponer y hacer cosas primero. Me da satisfacción hacer algo desde cero. Me siento mejor creando una tendencia que sumándome a una. Si yo veo que hay mucha gente haciendo algo, a mí no me gusta hacerlo. Yo no les presto mucha atención a los números. Eso es un desvelo. Siempre queremos ser virales y tener miles de millones de reproducciones. Los artistas estamos malacostumbrados un poquito a estos números, porque no solo las mejores canciones tienen millones de vistas y las peores no. Hay que estar tranquilo y darle el momento a la música para que también se la disfrute.

En su vida personal también va a contracorriente…

Yo era el rebelde, el de pelo largo del salón. Me hice mi primer tatuaje cuando era muy chiquito. Pero también era juicioso.

¿Se considera el rebelde del reguetón?

No sé si me pueda otorgar ese título. Hay más rebeldes que yo.

¿Con cuál de los artistas que van iniciando le gustaría colaborar?

Mora, que recién empezó su carrera y ya tiene buena música. He compartido con él en el estudio. Tiene una carrera muy grande por delante. Tenemos un par de cositas ahí, pero no tienen fecha.

Varias de sus canciones más famosas son junto con Sky Rompiendo. ¿Qué tiene este productor que todo lo vuelve tan viral?

Son muchos los años que lleva haciendo música y tiene muy buen oído para llevar las canciones a donde quiere. Eso es muy importante porque sabe todo. Nos conocemos desde hace demasiados años y tenemos gran química. Es muy talentoso haciendo ritmos.

El 19 de julio cumple 29 años. ¿Habrá celebración?

Sí, será mi cumpleaños, de seguro hago algo en mi ‘depa’ en Medellín. Hace mucho no paso ahí. También va a salir mi disco.

Ya mismo llegan los 30 y aún está nominado a los Juventud. ¿La edad pesa para estos premios?

No, para nada. Hay mucho ‘viejito’ nominado en los Premios Juventud (risas). Me queda mucha esperanza. Esta vez tengo una nominación en la categoría combinación perfecta, con Por fa Remix.

¿Qué podemos esperar para esa alfombra roja?

La verdad es que aún no sé qué tan presencial será la ceremonia, pero no creo que asista. Voy a ir a Los Ángeles y me quedaré un buen rato. Por eso no creo que vaya a ir a Miami. Ese vuelo es más largo.

¿No extraña estas ceremonias?

Sí, claro que se extrañan. Pero el año pasado asistí a los Grammy. Tuve dos nominaciones y la oportunidad de cantar. A su vez, fue muy triste porque al ir a unos premios sin gente, te das cuenta de que los premios son más lindos cuando está presente el público, con todo el apogeo y el calor. Es aburrida una ceremonia vacía.

Y acerca del nuevo disco que hará, ¿qué podemos conocer?

No sé nada de mi próximo disco. No tengo nombre ni canciones ni concepto. Solo sé que ya acabé el anterior, que ya va a salir. Y como hay tanto tiempo libre porque no hay tour ni nada, a mí me gusta invertir el tiempo. Por eso haré un trabajo nuevo con calma. Mi disco actual sale el 6 de agosto.