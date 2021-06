Feid saca su lado más 'old school'

El cantante y compositor está de vuelta rescatando el sonido original del reguetón con su nuevo tema Fumeteo. Feid es conocido en el mundo del género urbano gracias a su trabajo con Sebastián Yatra, J Balvin, Manuel Turizo, Nacho y Maluma.

Es una de las leyendas vivas del reguetón colombiano. 'Ginza' de J Balvin y 'Secretos' de Reykon son dos de los súper éxitos que escribió pero en su proyecto solista busca otros tipos de sonidos.

Es así como llega 'Fumeteo', con el que retoma el beat old school del reguetón, género musical que nació en las calles y que hasta hace pocos años no era tan bien visto ni por los medios ni la Academia del Grammy.

J Balvin celebra su cumpleaños con canción y documental Leer más

“Hace mucho tiempo que estaba tratando de encontrar el sonido, de encontrar mi espacio en esta parte del reguetón, que no es fácil porque esas canciones uno las escucha y parecen súperfáciles pero no lo son”, destacó. “Quería transmitir con el tema lo que esperamos en canciones como las de (Daddy) Yankee, como las que Yandel tenía con su vibe de cuando yo estaba muy pequeño y me encanta escuchar. Siempre soñé con que tuviera la oportunidad de sacar una canción como esta de que cuando la ponen en una fiesta, también estalle”, manifestó en entrevista para Diario El Tiempo de Puerto Rico.

Bad Bunny ¿Es el inicio del reguetón en japonés? Leer más

La canción cuenta ya con un vídeo clip que se grabó en Miami. En él se puede ver una estética clara de la cultura urbana y el reggaetón, conservando al mismo tiempo la esencia de Feid y sus impactantes efectos visuales. El director fue Deathofgian. El productor de la canción es Sky.