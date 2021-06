Bad Bunny ¿Es el inicio del reguetón en japonés?

No hay duda de que Bad Bunny tiene el poder de la viralización en sus manos y así lo ha logrado con su sencillo Yonaguni. Casi todo lo que toca (o rapea) se convierte en un éxito instantáneo. El artista puertorriqueño, que siempre se inspira en sus gustos y situaciones personales para sacar canciones, tiene la capacidad de resonar en toda una generación que ha crecido con componentes culturales de la televisión y el cine de Japón.

Sentado en un restaurante de comida asiática, pensativo, comienza el videoclip, en el que las tonadas se vuelven más minimalistas, simulando la estética japonesa. Luego comienza a ser un tema más encendido que habla de cuánto extraña a su pareja y de que haría hasta lo imposible para estar a su lado.

Y aquí está la clave para entender el título de la canción. Yonaguni es una ciudad y un misterio a la vez. Es una gran formación piramidal subterránea encontrada casualmente por un submarinista en 1987. Tiene más de 10.000 años de antigüedad, según creen los expertos. Su ubicación es cercana a las islas Ryukyuen, por lo que aterrizar en avión sería impensable, como lo canta Bad Bunny. Se cree que Yonaguni es un vestigio de una civilización que floreció en el Pacífico, conocida como el pueblo Jomon, que habitó el Japón prehistórico hacia el año 12.000 antes de Cristo.

El puertorriqueño no solo deja ahí su amor y conocimiento por la cultura japonesa, ya que suelta pistas menos rebuscadas. Muestra su tatuaje del videojuego Pokémon Go y hace referencia a su villano favorito de los anime, Itachi Uchiha, de la serie Naruto. “Escribí esa canción como hace tres semanas. La sentí y me dije ‘voy a grabarla’. Ya cuando la grabamos, nos dimos cuenta de que esta canción es mágica”, expresó el artista.

El video cuenta con más de 33 millones de reproducciones y es la tendencia número uno en YouTube Ecuador, convirtiéndose en lo más comentado en redes sociales.

En TikTok, varios creadores de contenido han explicado los versos que rapea en japonés. Para sorpresa de muchos, riman perfectamente, aunque hablan explícitamente de sexo, siendo un tema bastante subido de tono para la cultura nipona.

Ellos opinan

“Bad Bunny tiene ahora a medio mundo fanático de los animes de su lado. Bien por él”.

Marilyn Hernández, seguidora

“Bad es un genio del marketing. Toma cualquier temática del interés actual y la introduce en sus temas. Por eso tiene tanto público”.

Elpasmo, artista urbano

“Tiene un ritmo bastante interesante. Siento que los artistas de reguetón no apuestan por incluir diversas culturas o idiomas. Pienso que es un acierto integrar un poco de japonés, porque llama la atención”.

Ilse Herrera, seguidora