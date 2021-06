Lasso: “No me gusta la balada y terminé siendo baladista”

Andrés Lazo (33), conocido en el mundo artístico como Lasso, ha impactado desde el 2019 con sus canciones de desamor y ruptura. Su carrera solista inició en 2011 en su Caracas natal. Y luego de varios álbumes y la firma discográfica con Universal Music, en 2019, su carrera se apoderó de la radio y las plataformas a nivel continental.

En 2016, fue la última visita del artista al país. Por aquel año venía a visitar a su exnovia (la actriz Sheryl Rubio que trabajó en la novela Los hijos de Don Juan). Y presentó su sencillo Diferente. Los años han pasado y ahora Lasso ha colaborado con las estrellas más importantes de la música: Cami, Paty Cantú, Kurt y Danna Paola.

Justamente, es con esta última artista por la que está de promoción con varios medios del país. Ellos acaban de presentar la canción Ladrones, un tema que da continuidad a Subtítulos que dieron a conocer en 2019; que ha conseguido más de 51 millones de reproducciones en Spotify.

En esta entrevista con EXPRESIONES, Lasso nos cuenta de sus motivaciones, lo que influye para hacer colaboraciones y las anécdotas al ser el homónimo del presidente de la República. Lasso está por lanzar su próximo EP Cuatro Estaciones: Invierno, cerrando el ciclo de sus tres predecesores ( Primavera, Verano y Otoño ).

Andrés, su nombre artístico es Lasso. ¿Aún confunden sus usuarios en Twitter con nuestro actual presidente?

Sí, la verdad sí. Yo creo que es mutuo. A Guillermo Lasso también le deben de llegar comentarios tipo ‘me encantan tus canciones’. Quizá ya no es tanto porque se terminó la campaña. Porque en la de 2016 y en esta ¡ufff! Fue demasiado. Y me causaba risa eso de la gente. Y de los dos lados.

¿Y a los confundidos nunca les ha respondido con una canción? Así hasta puede que gane un fan más.

No, la verdad que no. Yo no me meto con eso, porque además son personas que no tienen nada que ver conmigo.

Su carrera ha crecido exponencialmente desde la última vez que estuvo de visita en el país en 2016. Y ahora su discografía es como el decálogo para las rupturas amorosas.

Yo me encontré con eso casi de suerte. El hecho de empezar a contar historias de ruptura. Tú que me conoces de hace tiempo sabes que de mi catálogo las baladas eran las que menos jalaban hasta que publiqué Un millón como tú. Y yo nunca he sido muy pro al género, no algo que me guste ni que escuche. Pero cómo es la vida, terminé siendo el baladista y que canta canciones de ruptura. A mí me encanta hacer música de todas las maneras que pueda. Si así es como la gente me quiere, pues así será.

Pero es casi seguro que cuando la Generación Z sea mayor van a poner sus canciones para sentirse tristes…

Eso me haría increíblemente feliz. No sabes cuánto. Antes de ser artista yo soy fan y tengo canciones que en cualquier momento de mi vida me transportan a un recuerdo en específico. Incluso recuerdo los olores, la ropa que tenía puesta. Ese es el poder de la música. Si yo puedo hacerle esto a alguien en el mundo con mis canciones sería increíble, porque es una relación que no se va nunca. No importa el tiempo que pase.

¿Alguna le recuerda a su familia, a su vida en Venezuela?

Muchas, pero no son necesariamente de canciones de mi país. Son temas con las que crecí estando allí. Las canciones no las escoges, ellas te escogen a ti.

¿Encontró ese punto que lo hace diferente y por eso disfruta del éxito que tiene?

Hay un grado de la música que es muy impredecible, ingrato… quizá caprichoso. Cuando escribí Un millón como tú no tenía una esperanza de ningún tipo. Cuando pienso: ‘esta canción me va a cambiar la vida’ jamás pasa (risas). Fue una balada de cuatro minutos y medio, cantada junto a Cami y que admiro. Creo mucho en lo que dice Diferente (canción que presentó en 2016). Es una realidad, es mejor ser distinto que seguir tendencias.

Sus últimas colaboraciones también han sido muy orgánicas y nacidas de la admiración entre sus colegas, como en la que lo invitó Paty Cantú.

Son esas cosas hermosas de la vida y de esta carrera. Cuando me llamaron me sentí tan honrado. Ella es un ícono y con mucha influencia en México. Cada vez que la veo se lo agradezco.

¿Con quién le falta hacer una colaboración?

En estos días estuve en una fiesta y se me acercó un rapero muy famoso en Venezuela para decirme que quería hacer una canción. Lo genial de hacer lo que hago es unir cosas completamente diferentes. La música es tan amplia que se pueden hacer muchas cosas.

Nuevamente con Danna

¿Por qué decide repetir trabajo con Danna Paola? Luego de Subtítulos y ahora con Ladrones.

Para mí Danna es de esos artistas que te dejan con ganas de trabajar con ella. Es una chica con corazón y talento gigante. Cuando grabamos Subtítulos (2019) jamás pensamos en darle continuidad. De hecho es la primera vez que le doy continuidad una canción. Estoy en un punto que solo quiero trabajar con la gente que me gusta y no tiene que ser talentos diferentes siempre. Si hay cariño y te diviertes sale un resultado como este.

¿Y se podría convertir en una trilogía?

De hecho sí lo hemos hablado. Sería genial sacarla, pero no hay un plan. Cuando escribí Ladrones pensé en ella y se sumó, pero no fue estratégico ni orquestado.