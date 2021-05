Beret: “El arte mientras más egoísta, más realista es”

El artista sevillano Francisco Javier Álvarez Beret, conocido en el mundo del espectáculo por su segundo apellido, conversó con EXPRESIONES sobre su nuevo lanzamiento, un tema que lo acerca aún más a su público latino.

La música lo unió a Morat, la banda colombiana de folk-pop que viene arrasando en los charts desde 2015.

La amistad los juntó en España y en varias ocasiones habían conversado para hacer canciones, pero se habían quedado colgadas por varios factores, entre ellos la falta de tiempo por sus apretadas agendas o porque no les convencían las que quedaban, hasta que llegó Porfa no te vayas. La canción fue escrita por los integrantes de la banda y producida por Baghira y Mapache.

Han pasado cuatro años desde que se supo las primeras canciones de Beret. Ojalá, Lo siento y Vuelve son las más populares gracias a los comentarios en redes sociales.

Su fama fue producto de sus buenos versos y de saber llegar al corazón. Aunque el cantante no tenía pretensiones de convertirse en una estrella, actualmente, puede darse el lujo de decir que Prisma, su primer álbum de estudio, cuenta con nueve discos de platino y tres de oro.

Cuando inició en la música, a través de un amigo, con el rap y el hip hop, ¿consideró que pegar en la radio fue irse en contra de los principios del underground?

Al principio tenía esa mentalidad, pero con el paso del tiempo me dio exactamente igual y empecé a sacar la música que quería y dio la casualidad de que era música radiable. Al día de hoy, me da igual completamente la música que saco, porque no tengo ningún tipo de límite. Ni me pongo prejuicios en mi música, pero al principio sí lo tenía mucho más en cuenta.

¿Sus amigos le decían algo porque se apartó de la escena más alternativa?

Yo quiero que la gente adore mis letras. Y me da igual si lo hago más under, más urbano, más mainstream o más pop.

Su música se ha convertido en el himno de despecho de esta generación, ¿de dónde sale tanto sentimiento?

Yo creo que de mi vida. Intento ver un poco el trasfondo de todo, la intensidad de todo. Eso hace que precisamente me inspire de las cosas que vivo. Y yo creo que la gente es un poco así, y eso ha hecho que mi música viva.

¿El arte siempre tiene que ser un poco egoísta?

Sí, yo creo que tiene que ser egoísta. Puedes hacer arte por cualquier cosa, pero en mi caso debe ser egoísta. Porque mientras más egoísta, más realista es.

En redes sociales compartió un meme sobre su licencia de conducir. ¿Qué pasó?

Es que no me la saco ni queriendo. O sea, llevo ya un intento, que fallé. Y tengo que ver si en la segunda me la saco.

Y si tuviera que poner un disco para ir conduciendo por la calle, ahora que lo apruebe en la segunda oportunidad, ¿qué canciones pondría?

Mi carro me lo robaron, de Manuel Escobar. Me pondría Porfa no te vayas, obviamente. Y también alguna canción de Avicii, para que suenen los graves.

¿Y música triste?

No, no. Positividad.

¿Cuándo fue la última vez que envió un mensaje de texto diciendo “Porfa no te vayas”?

Ufff. Pues hace ya un año.

¿Una despedida triste o alegre?

Triste, triste.

¿Cuál es su pasatiempo además de la música?

Me gusta la composición, leer psicología, hacer skate, un par de videojuegos. Y estar con mis amigos.

Esto de estudiar Psicología, ¿en algún momento lo vuelca a sus letras o es su propia terapia?

Es mi propia terapia y a parte lo vuelco en mis letras para que la gente pueda aprender algo conmigo.

La experiencia con Morat

Porfa no te vayas es una de las canciones más alegres del sevillano, en la que se mezcla perfectamente lo que proponen él y sus pares colombianos. “Fue uno de los temas más orgánicos que he hecho. Y eso precisamente, hace que sea auténtico, que a la gente le guste”, explica.

Beret, quien siempre tiene como base el trap con canciones románticas o de desamor, recalca que esta fusión lo hizo salir de su zona de confort y “hace que la gente vea cosas diferentes en mí. Me divertí mucho grabando el video”.

Actualmente ultima los detalles para su gira. En junio tocará en varias ciudades de España y en noviembre lo hará por primera vez en Miami y Nueva York.