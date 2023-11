Joaquina: La nueva revelación de Venezuela

A sus 19 años, Joaquina ganó un premio que solo se puede obtener una vez en la vida: Mejor Nueva Artista en la reciente edición de los Premios Grammy Latinos celebrados en Sevilla.

Nicky Nicole y Peso Pluma acaramelados por Madrid Leer más

La artista venezolana conversó con EXPRESIONES unos días después de la gala y confesó seguir en shock por lo sucedido. “Estoy tardando en procesarlo, me lo estoy tomando lento con mucha gratitud y todavía asimilando todo”, agregó.

Aunque apenas inicia su camino musical, este reconocimiento la sitúa en un punto diferente al que ocupaba anteriormente, conllevando inevitablemente cierta presión externa. Silenciar ese constante ruido del exterior ha supuesto todo un desafío para ella.

“Por ejemplo, he aprendido a usar las redes de diferente manera. Ya no leo comentarios como los leía antes, porque me da ansiedad ese tipo de cosas. La gente a veces proyecta cosas personales, que no son tan lindas en otros”, afirmó la cantante. Además, añadió que cuenta con una familia y equipo profesional que son su cable a tierra.

¿Estuvo preparada Sevilla para los Latin Grammy? Leer más

Con sus lanzamientos, Joaquina ha logrado sacar de su diario y pensamientos más personales, las mejores canciones de estilo pop con toques de folk que han logrado conectar con un público diverso, pero en el que sobresalen las adolescentes. Entérese de todo lo que nos contó la artista a continuación.

“Creo que soy un alma vieja”

Hablar de composición con Joaquina es abrir una puerta con la que se siente muy cómoda. Aunque asegura que no tiene temáticas puntuales con las que fluye más a la hora de componer, se le hace más fácil escribir sobre situaciones melancólicas, ya que ella es muy alegre y feliz. Hacer lo contrario a lo que dicta su naturaleza lo ve como un reto.

(Te invitamos a leer: Latin Grammy 2023: En Sevilla se respira música)

La cantautora cuenta que por eso le gusta escribir para otros artistas: para sacarse de sus lugares seguros. También, explica que le gusta mucho la poesía y eso ha sido de gran influencia en sus letras. “Siento que mi composición es muy prosa. Muy de imágenes y de descripciones. Más que metafórico es poético. Me gusta mucho seguir esa línea”, señala. Se autodenomina como un alma vieja y sostiene que eso es palpable al sumergirse en su música.

El show de sus sueños en Madrid

La discográfica Universal Music decidió conmemorar el éxito de Joaquina de manera extraordinaria y, una semana después de la premiación, la artista llevó a cabo su primer showcase en Madrid.

Desde la entrada, el nombre de Joaquina se destacaba en todo el lugar, con un photocall destinado para que los fanáticos se tomaran fotos y una estación de cat eye para que las seguidoras pudieran recrear ese distintivo delineado característico de su estilo. Además, había dispuesto una pared con las preguntas “¿Cuáles han sido los mejores años para ti?” y “Si te escribieras una carta a ti, ¿qué le dirías?” para que la gente compartiera sus respuestas.

Premios Grammy Latinos: el ecuatoriano Pablo Aguirre se gana un reconocimiento Leer más

A las 20:30, la cantante salió al escenario acompañada por un guitarrista, alternando entre su piano en algunos temas. 'Los mejores años', 'Quise quererte' y 'Rabia' fueron las que recibieron mayor aclamación de un público en su mayoría latino y, sobre todo, venezolano.

La creatividad se alimenta todos los días

Joaquina no concibe sus días sin dedicar tiempo a ejercitar su músculo creativo. Esto incluye tomar una buena foto, leer o escribir algo en su cuaderno, el cual lleva consigo a todas partes. Considera fundamental alimentar constantemente su cerebro.

Mejor nueva artista es el reconocimiento que recibió. Cortesía

“Una vez escuché una frase de Pharrell que decía: ‘La creatividad te la prestan’. Por eso, debes estar todo el tiempo haciendo cosas para estar en el momento correcto y recibir esa inspiración. A veces me siento a escribir aunque no tenga ganas porque, sin darme cuenta, es en ese momento cuando encuentro algo”, sostiene.

La nueva generación, una red genuina de apoyo

En la categoría en la que Joaquina resultó triunfadora, también figuraban nominados artistas destacados como GALE, Maréh, León Leiden, TIMO, Paola Guanche, Natascha Falcão, Ana del Castillo, Conexión Divina y Borja.

Hace tres años, cuando comenzaba a grabar las canciones que escribía en mi cuarto, nunca habría pensado que este momento llegaría de esta manera. Lo visualicé y trabajé mucho tiempo por esto, me dediqué a crear la música que deseaba, a definir mi estilo y asegurarme de que fuera auténtico para mí. Me gusta mantenerme en eso y me esfuerzo por ser fiel a mí misma. Joaquina

Aunque solo conocía a algunos de ellos, logró establecer conexiones reales con varios, incluso aquellos con los que ya había interactuado únicamente a través de redes sociales. La cantante reveló que desarrolló una relación especial con los integrantes de TIMO, compartiendo momentos durante los ensayos y la semana de los premios en Sevilla.

Posteriormente, algunos de ellos viajaron a Madrid, donde permanecieron durante unos días. Coincidentemente, Joaquina tuvo la oportunidad de asistir al primer espectáculo de sus colegas colombianos en la capital española.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!