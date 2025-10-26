Jeremy Allen White recibe su diploma de secundaria a los 34 años: historia completa

El actor Jeremy Allen White se gradúa de secundaria a los 34 años, gracias al gesto de un antiguo profesor

Jeremy Allen White y Bruce Springsteen en el estreno en Hollywood de 'Springsteen: Deliver me from nowhere'.

Jeremy Allen White, conocido por su papel en Shameless, sorprende al mundo del espectáculo al recibir su diploma de secundaria a los 34 años. El actor, quien reconoció que no era un estudiante ejemplar durante su adolescencia, compartió con sinceridad detalles de su etapa escolar.

Sin tapujos, reveló que solía abandonar la escuela a la hora del almuerzo y no regresar. Este logro académico, aunque tardío, marca un momento significativo en su vida personal y profesional.

El diploma tardío y el reencuentro con su profesor

Durante una entrevista con Kelly Ripa y Mark Consuelos en Live with Kelly and Mark, White confesó que su falta de interés por los estudios le impedía obtener todos los créditos necesarios para graduarse.

“Nunca obtuve mi diploma porque no tenía suficientes créditos. Simplemente me iba a la hora del almuerzo y nunca regresaba”, recordó con humor.

Sin embargo, el destino le tenía preparado un gesto inesperado: su antiguo profesor de teatro, Greg Parente, asistió al estreno de la película Springsteen: Deliver Me from Nowhere en el Festival de Cine de Nueva York y le entregó su diploma de preparatoria en persona, celebrando así una amistad que perdura más allá del aula.

Parente, además de gran maestro, es un fanático de Bruce Springsteen y quería estar presente en el estreno de la película. White describió el momento como un regalo inesperado y emotivo.

“Lo abrí y era mi diploma de bachillerato. Anoche, a los 34 años, me gradué de la preparatoria. Ahora tengo eso en mi habitación de hotel, y es realmente genial”, compartió el actor, visiblemente emocionado.

Una carrera precoz y un adolescente rebelde

La educación formal nunca detuvo a White para construir su carrera actoral. Debutó en televisión y cine antes de cumplir 18 años, participando en un episodio de Conviction, la película Beautiful Ohio y en dos episodios de Law & Order.

En la entrevista con Ripa y Consuelos, recordó con humor cómo pasaba sus días mirando por la ventana, caminando por Central Park o regresando a Brooklyn dependiendo de la supervisión de sus padres.

“Creo que estaba mirando por la ventana todo el tiempo. Iba a Central Park, salía con amigos, volvía a Brooklyn…”, explicó refiriéndose a su época estudiantil.

Un mensaje alentador

La combinación de su carrera de éxito con este hito educativo ofrece un mensaje alentador: la perseverancia y las amistades duraderas pueden abrir puertas en los momentos más inesperados.

Jeremy Allen White demuestra que incluso los caminos menos convencionales pueden conducir al éxito, y que recibir un diploma a los 34 años no solo es un acto de formalidad, sino un gesto emotivo que refleja crecimiento, compromiso y reconocimiento a quienes lo acompañaron en su trayectoria.

