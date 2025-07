“The Bear” tendrá quinta temporada: el drama culinario más frenético regresa en 2026

FX confirmó que The Bear regresará para una quinta temporada, según reveló recientemente el medio especializado Variety. La noticia llega apenas días después del estreno de la cuarta entrega, que volvió a conquistar a la crítica y a reforzar su lugar como una de las ficciones más elogiadas de la actualidad.

Te invitamos a leer: Olympo: ¿De qué trata la serie que explota en Netflix a solo un día de su estreno?

Desde su debut en 2022, la historia del chef Carmy Berzatto y su caótico pero apasionado equipo de cocina ha logrado algo difícil: sostener un alto nivel creativo mientras entrega nuevas temporadas casi sin pausa. Esta agilidad productiva refleja, de forma casi metaficcional, el ritmo acelerado de sus personajes en la cocina.

El ingrediente clave: trabajo, éxito y salud mental



Más allá de su impecable factura técnica y actuaciones memorables, The Bear ha tocado una fibra sensible entre los espectadores al retratar con crudeza la delgada línea entre vocación y autoexplotación. La serie ha sido aplaudida por mostrar cómo el perfeccionismo y la presión constante pueden afectar la salud mental, todo sin perder un ápice de humanidad ni realismo.

Este enfoque ha sido clave para su éxito en premios. A pesar de presentarse como comedia en algunas categorías, la serie ha obtenido múltiples galardones en los Emmy y otros certámenes internacionales.

'The Bear' (Temporada 5): todo lo que sabemos de la nueva entrega de la serie que se verá en Disney+ en 2026 https://t.co/LL2zxrPWSO#SensaCine — SensaCine (@SensaCine) July 7, 2025

Estrellas en ascenso



Mientras The Bear sigue creciendo, sus protagonistas no se han quedado atrás. Jeremy Allen White, quien da vida al talentoso y atormentado Carmy, protagonizará un biopic sobre Bruce Springsteen titulado Springsteen: Deliver Me From Nowhere, que se estrenará el 24 de octubre.

¿Por qué la película Harta de Netflix se ha vuelto tan popular? Leer más

Por su parte, Ayo Edebiri quien interpreta a la chef Sydney participará en la próxima película de Luca Guadagnino, After the Hunt. Y Ebon Moss-Bachrach, inolvidable como Richie, será parte del universo Marvel al encarnar a “La Cosa” en Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, cuyo estreno está previsto para el 25 de julio.

Por ahora, FX no ha confirmado si la quinta temporada será la última. Sin embargo, lo que queda claro es que Christopher Storer, creador de la serie, ha sabido equilibrar las agendas de sus actores con la intensidad de la producción, algo poco común en una industria donde las demoras son frecuentes.

Se espera que la quinta temporada se estrene en 2026, posiblemente en una ventana similar a las anteriores. En América Latina, la serie puede verse a través de Star+ (Disney+ en algunos territorios), donde las nuevas entregas llegan poco después de su debut en Estados Unidos.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUCRÍBETE AQUÍ