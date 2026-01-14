Jenny Lewis se casa con su perro Bobby Rhubarb y celebra así sus 50 años

La cantante estadounidense Jenny Lewis sorprendió a sus fans al casarse simbólicamente con su perro en su cumpleaños 50

La cantante y compositora Jenny Lewis contrajo matrimonio con su perro durante la celebración de su cumpleaños 50.

La cantante y actriz estadounidense Jenny Lewis celebró su cumpleaños número 50 de una forma tan poco convencional como profundamente personal. La vocalista de Rilo Kiley compartió en redes sociales que se casó simbólicamente con su perro Bobby Rhubarb.

Ella definió a su mascota como "su verdadero amor". La publicación, difundida el sábado 10 de enero y citada por People, incluyó una serie de fotografías Polaroid de una ceremonia íntima celebrada en el jardín de su casa.

Una boda simbólica, íntima y llena de color

En las imágenes se observa a quien es ampliamente considerada como la reina del Rock indie junto a su cockapoo negro, en un ambiente relajado y festivo. Dos pasteles de capas multicolores con rayas de arcoíris acompañaron la celebración: uno con el mensaje “¡JL50!”.

Había, además, otra la frase. “Para bien o para mal, ¡sí, quiero!”. “Me casé con mi perro por mi 50 cumpleaños… ¡bendición!”, escribió la artista, sellando el momento con humor y ternura.

Las reacciones de los fans

La publicación generó una oleada de mensajes cariñosos por parte de sus seguidores, quienes no tardaron en felicitarla y sumarse al tono lúdico del anuncio.

Algunos comentarios incluyeron bromas relacionadas con el mundo canino, como “Muzzle tov”, mientras otros celebraron el vínculo incondicional entre humanos y mascotas con mensajes cargados de complicidad y afecto.

Amigos, música y una celebración especial

La reunión contó con la presencia de amigos cercanos de la cantante, entre ellos Morgan Nagler, Dave Scher y Alex Greenwald, integrante de la banda Phantom Planet. También asistió Ben Gibbard, compañero de Jenny Lewis en The Postal Service.

Fue justamente él quien se unió a ella para interpretar el tema “Such Great Heights” durante la recepción, según informó The Independent. La música, como era de esperarse, fue parte esencial de una jornada marcada por la emotividad.

Bobby Rhubarb, más que una mascota

Bobby Rhubarb no es un desconocido para los seguidores de Lewis. El perro fue protagonista de la canción Puppy and a Truck, lanzada en 2021 y posteriormente reeditada en su álbum Joy’All (2023).

En la letra, la cantante alude a la llegada del animal como un golpe de buena suerte y una tabla de salvación en momentos de desánimo.

Un vínculo forjado en un momento difícil

En una entrevista concedida a Rolling Stone en 2023, Lewis habló abiertamente sobre la importancia de Bobby Rhubarb en su vida. Contó que lo adoptó cuando atravesaba una etapa complicada, marcada por el aislamiento y la soledad.

“Estaba en un lugar realmente difícil. Había estado aislada por más de un año, en cuarentena totalmente sola, y tenía que encontrar cosas que me sacaran de la casa”, recordó.

Una lección de amor y responsabilidad

La artista explicó que el perro le enseñó a cuidar de otro ser más allá de sí misma. “No tengo hijos, pero este perro me abrió de muchas maneras: ser responsable de un alma y cuidar de algo más allá de ti mismo. Ha sido una lección realmente importante para mí”, confesó. Entre risas, también admitió que soñaba con tener un lobo blanco, pero que terminó enamorándose de un cockapoo.

Lejos de una excentricidad vacía, la boda simbólica de Jenny Lewis se presenta como una celebración del amor en su forma más sencilla y sincera, una manera de honrar la compañía, la lealtad y el apoyo incondicional que han marcado su vida personal y creativa.

