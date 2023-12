Jennifer Love Hewitt y la presión por ser bella a los 44 años

La icónica actriz Jennifer Love Hewitt, reconocida por su papel en el thriller de los 90 "Sé lo que hicieron el verano pasado", ha hablado abiertamente sobre los desafíos de la fama y la presión estética que ha enfrentado a lo largo de su carrera en Hollywood.

En una reveladora entrevista en el podcast ‘Inside You’, Hewitt compartió cómo la sexualización de su imagen desde una edad temprana la hizo sentir observada y obligada a ser "todo para todos todo el tiempo". A pesar de alcanzar la fama internacional, la actriz de 44 años confesó que la presión de cumplir con estándares de belleza inalcanzables la afectó.

Recientemente, Hewitt ha sido objeto de críticas en las redes sociales después de publicar un video en Instagram utilizando un filtro. Los comentarios sobre su apariencia desataron debates sobre cirugías estéticas y la presión de mantener una imagen juvenil. Ante esto, la actriz respondió en el mismo podcast, cuestionando la dificultad de envejecer en la industria del entretenimiento.

"Envejecer en Hollywood es realmente difícil. Es peligroso decirles a las mujeres: ‘Ya no puedes lucir como cuando tenías 22 años’, porque no sé cómo tomar eso. Tengo 44, y así es como me veo", expresó Hewitt. Además, destacó la importancia de aceptarse a sí misma y reconoció que las críticas malintencionadas afectan la autoestima, refutando la idea de que los comentarios negativos no tienen impacto.

Este testimonio de Jennifer Love Hewitt resalta los desafíos que enfrentan las mujeres en la industria del entretenimiento en cuanto a la imagen y la presión para mantener estándares poco realistas de belleza.

