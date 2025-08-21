River Plate vs Libertad HOY: Hora y canales para ver EN VIVO el duelo de Libertadores

La serie entre argentinos y paraguayos aún está abierta y se definirá en el estadio Más Monumental. Conoce dónde verlo

Libertad y River Plate definen el equipo que pasa a cuartos de final de la Copa Libertadores.

Este jueves 21 de agosto, el estadio Monumental será el escenario de un choque decisivo cuando River Plate reciba a Libertad de Paraguay a partir de las 19:30 (hora de Ecuador). El objetivo es claro: conseguir una victoria que destrabe la serie y asegure la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores, luego del empate sin goles en la ida.

El equipo de Marcelo Gallardo llega en un gran momento, consolidado como líder en la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con 11 puntos, tras una contundente victoria 4-2 ante Godoy Cruz. Este buen desempeño es reflejo de la solidez que ha encontrado el equipo en los últimos meses.

Después de un inicio de temporada irregular, el Millonario ha recuperado su nivel y muestra de ello es su impresionante racha: solo ha perdido un partido en tiempo reglamentario de los últimos 28, precisamente contra el Inter de Milán en el Mundial de Clubes.

River jugará de local en el cierre de los octavos de final de Libertadores ante Libertad de Paraguay. cortesia

Pese a la buena racha, el empate en la ida frente a Libertad dejó una sensación agridulce. Si bien el 0-0 es un resultado valioso, el rendimiento del equipo no fue el mejor. En el Monumental, River necesitará elevar su nivel de juego para evitar sorpresas y asegurar su pase ante su gente.

Por su parte, Libertad llega a Buenos Aires con la intención de dar el golpe. El equipo paraguayo, que terminó segundo en su grupo detrás de San Pablo, busca meterse entre los ocho mejores de la Libertadores por primera vez desde 2020, cuando cayó frente a Palmeiras.

¿Dónde ver EN VIVO el partido entre River Plate y Libertad?

El cotejo entre ambos clubes, en la definición del boleto a cuartos de final de la Libertadores, se podrá disfrutar por las señal de ESPN (canal de cable), además de las plataforma de Pluto TV, Disney+ Premium y Disney+ Estándar. El cotejo se disputará a partir de las 19:30 de Ecuador en el estadio Más Monumental.

Estadísticas entre River y Libertad

