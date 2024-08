Jennifer Lopez: su primer marido pone en riesgo su tranquilidad

Jennifer López (55) no la está pasando bien. Mientras todos esperan que confirme oficialmente su divorcio de Ben Affleck (51), un posible nuevo y escandaloso capítulo se abre en su vida.

Verde 70: la agrupación ecuatoriana explora en otros mundos Leer más

El protagonista ahora es Ojani Noa (50), su primer marido. El atractivo cubano, a quien ella conoció cuando él era camarero en un restaurante propiedad de Gloria Estefan, fue su primer gran amor. Contrajeron matrimonio el 22 de febrero de 1997, ante 300 invitados.

En ese entonces, ella se abría camino en el mundo de la actuación y ya había protagonizado Asalto al tren del dinero (1995), una comedia de acción que no obtuvo buenas críticas. El éxito le llegó con Selena, el biopic (1997), cuando ambos estaban juntos. Pero, con las puertas de Hollywood abriéndose de par en par para ella, el amor se fue diluyendo y, once meses después del “sí, quiero”, llegó el divorcio.

Todo marchaba en santa paz hasta que, en 2004, López lo demandó por incumplimiento del contrato de confidencialidad que habían firmado antes de casarse. Se estipulaba que Noa no podía revelar ningún detalle íntimo de la relación, pero él intentó chantajearla con un video privado y la publicación de un libro que, según The New York Post, hablaría de las infidelidades de la Diva del Bronx.

Algo de verdad había: antes del rompimiento, JLo había tenido un encuentro íntimo con Sean ‘P. Diddy’ y, según muchos, también con Marc Anthony.

Ojani Noa, el juego que no le sale bien

Tom Cruise: Un cierre olímpico y cinematográfico Leer más

El juego no le salió muy bien al exgalán. Luego de varias demandas y muchos otros intentos de extorsión, el juez prohibió al ahora entrenador personal publicar información de cualquier tipo sobre su relación con la actualmente mediática actriz.

Pero el tiempo ha pasado, y Ojani Noa no pierde la esperanza de sacar provecho del corto tiempo que compartió con la estrella. Así que ha decidido aprovechar el momento de la ruptura del matrimonio Bennifer e intenta vender un video casero grabado durante la luna de miel.

Según ha trascendido, el clip incluye “entre 15 y 20 minutos de desnudos integrales de un total de 27 minutos”. Portales como Red Light District y Kevin Blatt, quien publicó el video sexual de Paris Hilton, se han mostrado interesados.

Sin embargo, por el momento, el cubano espera recibir mejores ofertas, aunque es muy posible que, como en el pasado, las cosas no se den como él espera.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!