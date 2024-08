Jennifer Lopez está en crisis: sin casa y en líos amorosos

Sus allegados aseguran que en unos días firma el divorcio con Ben Affleck.

Este hecho, que es un secreto a voces desde hace varios meses, llega luego de varios problemas que fueron detectados por los allegados de la actriz.

Los rumores

Fuentes cercanas a la pareja afirman que Affleck nunca fue el favorito entre los amigos de la cantante, especialmente para Benny Medina, el antiguo y actual manager de la cantante y actriz. La tensión entre Medina y Affleck se remonta a principios de la década del 2000, durante el fallido compromiso de Lopez y Affleck. Medina, es una pieza clave en la carrera de JLo, la transformó de una bailarina en una una estrella global, aunque dejaron de trabajar en 2003. Fuentes aseguran que Affleck fue un factor de esa separación profesional.

Ahora la prensa rosa asegura que este divorcio entre las estrellas podría convertirse en el más costoso de la historia. Pero hay que esperar a que proceda la demanda y conocer sus términos.

Lo que sí es seguro, es que a JLo no le ha resultado en ganancia nada relacionado a su examor. A sus 55 años, y en medio de una crisis matrimonial, se quedó sin gira y sin casa. El ambicioso tour quedó descartado por sus bajas ventas. La apuesta para esta serie de presentaciones fue a lo grande, y que incluía 13 nuevas canciones de su disco This is me now. Luego lanzó The greatest love story never told, un audiovisual en la que Lopez relata en detalle su romance con Affleck. La producción tuvo una inversión superior a los 20 millones de dólares, pero logró un éxito limitado tanto entre el público como entre los críticos.

