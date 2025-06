Jeff Bezos y Lauren Sánchez celebran su boda en Venecia con 200 celebridades

En medio de un secretismo manejado con precisión, celebridades de todo el mundo han llegado a Venecia para asistir a la boda del multimillonario Jeff Bezos (61) y Lauren Sánchez (55). El evento, que comenzó el jueves 26 de junio y concluye el sábado 28, ha despertado todo tipo de reacciones.

Muchos se muestran maravillados por esta explosión de lujo y glamur, que implica recibir a cerca de 200 invitados de altísimo nivel, entre ellos Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian y Oprah Winfrey. También están Orlando Bloom -sin Katy Perry-, y Gayle King, solo por nombrar algunos.

Se dice que, además, estará presente la familia real de Jordania, representada por la reina Rania, su hijo, el príncipe heredero, Hussein, su esposa, Rajwa, y la pequeña hija de ambos, de apenas 9 meses. A ellos se suma la diseñadora belga Diane von Furstenberg y su esposo, Barry Diller.

¡Un verdadero derroche de estrellas! Estas figuras de renombre internacional, con su elegancia y su nombre, han transformado los canales de la ciudad en una verdadera alfombra roja flotante.

Aunque los organizadores aseguran actuar con respeto hacia la ciudad y sus habitantes, hay quienes afirman que ni los novios ni sus invitados son bienvenidos. Esto, a pesar de que Venecia recibe un promedio anual de 30 millones de turistas y está acostumbrada al ajetreo. Sin embargo, con el respaldo del alcalde Luigi Brugnaro, nada ha detenido la celebración, al menos hasta el cierre de esta nota.

Jeff Bezos y Lauren Sanchez, la boda en cifras

La unión entre el fundador de Amazon y la experiodista estadounidense de ascendencia mexicana “representa un acontecimiento de excepcional importancia para Italia y para la ciudad”, según informó el viernes 26 de junio la Oficina de Estadísticas del Ministerio de Turismo.

RELACIONADAS Katy Perry está peleada con Orlando Bloom por irse al espacio

Se estima que el evento generará un impacto económico de aproximadamente 957,3 millones de euros (1.120 millones de dólares), equivalente al 68 % de la facturación turística anual. Este dato es relevante considerando que las pernoctaciones en los primeros meses del año cayeron un 6,7 %, según el Ministerio.

Del total estimado, 896 millones de euros corresponden a visibilidad mediática, mientras que el resto proviene del gasto directo e indirecto generado por la celebración. El hotel elegido por los novios, Aman, ya colgó el cartel de “completo”. Cada noche cuesta un mínimo de 2.000 euros (2.340 dólares).

Luca Zaia, presidente de la región, indicó que Bezos donará tres millones de euros (3,5 millones de dólares) a una asociación de protección de la laguna, la Universidad Internacional de Venecia y la Unesco.

Algunos detalles de la boda entre Jeff Bezos y Lauren Sanchez

La boda de Bezos es una clara señal de la creciente relevancia de Italia en el panorama turístico internacional. (…) Eventos como este fortalecen nuestra imagen global, generan empleo, promocionan el territorio y atraen nuevos flujos turísticos cualificados”.



Daniela Santanchè

Ministra de Turismo italiana

La ceremonia se lleva a cabo en la isla de San Giorgio Maggiore, frente a la Plaza de San Marcos, y contará con la música de Matteo Bocelli, hijo del tenor Andrea Bocelli, según ha trascendido en la prensa extranjera.

A pesar de todos los gastos y de la grandiosa organización, la ceremonia no tiene validez legal en Italia, lo que sugiere que la pareja ya formalizó su unión en Estados Unidos. De esta manera, los novios podrían evitar trámites adicionales.

RELACIONADAS Los cambios en el ranking de los más ricos del mundo tras los aranceles de Trump

Los festejos culminan sábado con una gran fiesta en el Arsenale, antigua base naval y sede principal de la Bienal de Venecia.

Según rumores, en esta parte del evento se ha considerado la participación Elton John y Lady Gaga en el escenario. Una excelente elección, sin duda.

La prensa internacional indica que la novia lucirá 27 vestidos a lo largo de los tres días de celebración. Es por eso que la tempreana presencia de Doménico Mario Assunto Dolce, uno de los propietarios de la firma Dolce & Gabanna, no llamó la atención, pues él es el autor de los trajes de la protagonista de esta mediática celebración.

“No hay espacio para Bezos”: nace un movimiento

Demi Lovato presenta su primer libro de cocina para no tener culpa al comer Leer más

Mientras los flashes captaban el brillo de celebridades, vestidos de alta costura y escenarios de ensueño, en otro rincón de Venecia se gestaba una escena muy distinta: pancartas, gritos de protesta y ciudadanos que sienten que su ciudad les está siendo arrebatada.

La ostentosa boda del magnate Jeff Bezos y Lauren Sánchez no solo ha generado titulares por su exclusividad, sino también por la indignación que ha provocado entre los habitantes locales.

El jueves, mientras los invitados de Bezos llegaban a la Plaza de San Marcos, una treintena de activistas se manifestó bajo la consigna “No hay espacio para Bezos”. Encabezados por Giulia Cacopardo, de 28 años, los manifestantes se expresaron contra lo que consideran un acto simbólico del privilegio extremo: “Cuando vacías una ciudad de sus habitantes, puedes convertirla en escenario de grandes acontecimientos”, declaró la joven activista a la agencia Reuters.

“Aprobado por Dios”: Sabrina Carpenter revela una portada para ‘Man's Best Friend’ Leer más

Cacopardo, representante del movimiento ciudadano, enfatizó que el dinero invertido en la lujosa boda no beneficia realmente a los venecianos. “Los dueños de hoteles de lujo no son venecianos. El dinero no llega a los que viven aquí”, afirmó.

Los manifestantes, entre los que figuraban figuras disfrazadas de novios y pancartas que leían “El 1% arruina el mundo”, fueron desalojados por la policía luego de una intervención que dejó en evidencia la tensión que genera este tipo de eventos.

Venecia es uno de los destinos más visitados del mundo, pero también uno de los más vulnerables ante la gentrificación y el turismo masivo. Según cifras recientes, el centro histórico tiene menos de 50.000 habitantes, una cifra que contrasta con los casi 100.000 que lo habitaban en los años setenta. El alza constante del costo de vida, impulsada por el turismo de lujo, ha provocado que muchos venecianos se vean obligados a dejar su ciudad natal.

“Estamos perdiendo el alma de la ciudad”, expresó otra manifestante en redes sociales, citando que Venecia corre el riesgo de convertirse en un parque temático para ricos. La celebración del cuarto hombre más rico del mundo, según Forbes, parece haber sido la gota que colmó el vaso para los habitantes que exigen cambios urgentes.

Reacción de las autoridades y nueva ubicación para la fiesta

¿Quién es el 'papasito' de Karol G? Es lo más buscado en TikTok Leer más

Ante la presión social y el riesgo de mayores disturbios, las autoridades locales decidieron reforzar la seguridad y trasladar la fiesta principal del evento al antiguo astillero Arsenale, una zona más aislada de la ciudad.

Aunque el alcalde Luigi Brugnaro ha mostrado su apoyo a la celebración, las movilizaciones del frente anti-Bezos podrían continuar, incluyendo una marcha prevista para este sábado.

La boda de Bezos ha dejado claro que el conflicto entre glamour y justicia social sigue latente en las ciudades que, como Venecia, se encuentran atrapadas entre su belleza y su explotación. Mientras unos aplauden la visibilidad internacional que eventos así traen, otros luchan por no convertirse en meros espectadores de una ciudad que sienten cada vez menos suya.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!