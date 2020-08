Jade Baraldo: Quiere vivir sin fronteras

La música latina no se reduce al idioma español. En Brasil, un país con 210’147.125 habitantes, se producen propuestas musicales que por el idioma no suelen llegar al resto de América Latina, pero son igual de interesantes, ya sea por sus sonidos o temas tratados.

Jade Baraldo es una de esas artistas que cree que los sentimientos son el lenguaje universal, y la música ayuda a transmitirlos. Confesó a EXPRESIONES ser una enamorada del castellano, lengua que la seduce desde niña y habla con bastante fluidez pese a ser una estudiante aún. Se animó a hacer su primera canción en este idioma para salir de Río de Janeiro a otras capitales del continente. Por eso presenta su sencillo Yo quiero!, un título que a forma de decreto expresa que va por todo lo que se proponga.

Jade tiene 21 años y es una artista independiente, sin contrato discográfico que la respalde. Pero que ella cree que eso le permite tener libertad creativa para mezclar todos sus gustos y enfocarse en las propuestas que le nazcan sin tener una presión empresarial. En esta entrevista explica a detalle su estilo y amor por la lengua vecina.

Inspirada en Frida Kahlo

Con su último sencillo Yo quiero!, canción que tiene su versión original en portugués, cree que tiene un ritmo latino diferente al brasileño. Por eso tiene una frase en español. Ama tanto el idioma, que se atrevió a sacar una canción completa en nuestro idioma.

México y España están presentes en esta representación y por eso la estética del clip está inspirado en Frida Kahlo. “Yo quiero, en español no estaba planeado. Cuando escribí la melodía me inspiré mucho en la pintora mexicana y su energía latina. Esta versión en español me gusta mucho más que en portugués”, afirma a este diario desde su casa en Río de Janeiro.

Sus videoclips atrapan porque siempre están llenos de referencias y mensajes y Jade tiene claro que lo que se ve tiene que tener estricta conexión con lo que se escucha.

”Primero tengo la música lista, a partir de esto saco un personaje y no es que sea completamente algo teatral, pero es como una caricatura de una faceta mía. En este clip me inspiré en Frida Kahlo, para las fotos, la corona, todo”, explica.

Siempre dispuesta a lo nuevo

Uno de los pasatiempos favoritos de Jade es escuchar música. Trabajo y ocio se mezclan día a día para la brasileña. Por eso en sus perfiles de streaming siempre le ofrece a sus fanáticos listas musicales seleccionadas por ella misma.

En Spotify y Tidal hay playlists curados por ella. El que ella más destaca se llama Sex Plaulist. “Es que siempre hay que ponerse sexy y crear ambiente”, sostiene.

Por ahora está buscando más referentes y quiere intentar conseguir el dueto con Mon Laferte, por quien siente una gran admiración.

En pocas palabras

- En su esencia, Jade es una chica que ama la música punk-rock. También del indie pop, por eso confesó que entre sus pares brasileros le gustaría hacer música con la banda Lagum y con el solista Jão.

- “Creo que Anitta y Elis Regina son las mujeres más fuertes de Brasil. Se aproximan mucho al temple de Frida”.

¿Quién es Jade?

A sus 21 años Jade Baraldo ha pasado por varias etapas en su carrera musical. A los 16 años debutó en The Voice Brasil, donde fue semifinalista. Desde entonces, su carrera ha despegado. Logró el éxito con su primera canción publicada, Brasa, la cual tiene más de 4 millones de reproducciones en YouTube.

Su carrera lleva un camino independiente, con esfuerzo y recursos propios. Ella cuenta su visión sobre cómo se maneja la industria en su país, realidad que no es lejana para Ecuador. “El movimiento alternativo en Brasil es muy difícil. Meu deus! Yo soy completamente responsable de mi carrera, me siento bien así porque puedo escoger a cada una de las personas que trabajan conmigo y creen en mi trabajo y en mi persona. Yo lo describo como un camino diferente. Sí es más difícil y arduo pero me gusta mucho porque tengo el control de todo, voy a donde quiero y no dependo de la aprobación de nadie”.

