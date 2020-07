Anitta: “Solo hago lo que me da placer”

El ascenso al estrellato en la vida de Anitta ha sido a pulso y con un gran trabajo detrás. Ella valora su origen y lo menciona cada vez que puede. Sus días en las favelas de Río de Janeiro le dieron todas las influencias musicales de las que hoy es un ícono. Empezando con el funk, llevándolo fuera de las fronteras de su país, ella hizo lo mismo con el reguetón en 2016, cuando invitó a Maluma a cantar con ella, haciendo popular este género en su país que tiene la misma vibra latina. Pero el idioma forma una barrera que ella está decidida a romper.

Es así como ha roto todo convencionalismo para una artista brasilera. Llena de talento, sensualidad y espontaneidad, su facilidad para los idiomas (ha cantado en español, inglés, francés e italiano) son algunas de sus claves para lograr su impacto. Ha colaborado con artistas de talla mundial. Madonna, J Balvin, Major Lazer, Prince Royce, Snoop Dog y Alesso, son algunos grandes nombres que tienen como respaldo la importancia de Anitta, que ahora tiene un nuevo contrato con Warner Records Music, con mayor proyección musical.

Piso 21: amor + perreo, su fórmula perfecta Leer más

Y aunque nos encontramos en medio de una pausa en la industria artística, Anitta está clara que puede reinventarse las veces que sean necesarias.

Su nuevo disco está casi listo y en una entrevista para EXPRESIONES comentó los detalles de su reciente lanzamiento llamado Tócame. La combinación de idiomas seguirá siendo su fórmula para unir a los países. “Solo hago lo que me da placer”, nos confesó. Ella se refiere al trabajo y a su vida personal. Con 27 años, toma todas las decisiones de su vida y solo los consulta con su almohada.

Mi objetivo es llevar la cultura brasileña a todos lados. Que tenga más valor

La jefa de su proyecto

“Me molesta que por ser mujer no tomen en cuenta mi palabra. Me pasa hasta en mi equipo. Yo lo sé todo, también con las empresas y a veces noto que no quieren contestarme por ser mujer. Ese tiempo ya pasó. No tengo más paciencia para romper esto con calma. Me impongo”, explicó la morena.

Ella es la que toma las decisiones y por ahora no sabe si hará conciertos virtuales porque no le gustan. “No juzgo a los artistas que han preparado algo especial, pero no es lo mismo. Tengo que ver más cómo se hacen”. Y como sigue en casa, ella reflexiona sobre la situación. “Esto me ha demostrado que solo necesitamos menos”. De su cuarentena nos contó sonriendo: “Yo solo he follado y he visto películas. Es lo que más me gusta” (risas).

Chloé Silva: Atrevida, clásica y envolvente Leer más

Tócame es una canción que no tiene de Brasil en el sonido, porque es el paso para que se vayan acostumbrando a lo que viene del disco

Trabajando desde casa

A esta mujer nadie la para y le fue fácil hacer su videoclip desde casa. Nunca pensó tendría que cambiar el concepto del audiovisual de Tócame, pero con ayuda de drones pudo sacar adelante esta canción en la que también participan Arcangel & De La Ghetto. Los dos famosos reguetoneros grabaron desde sus casas y en edición fueron sumados, simulando una proyección en edificios. Anitta por su parte muestra su piscina y jacuzzi junto a su novio Guilherme Araújo, dando algunas demostraciones llenas de pasión y lujuria. El concepto de Tócame quedó claro desde la intimidad de su hogar.

Pero las redes sociales y la visión de Anitta también están claras. “Yo no tengo la necesidad de salir de mi casa ahora. Todo lo tengo aquí”, dijo mientras señalaba su estudio y escenario (foto). Ella tiene un pequeño set de grabación donde puede transmitir sus conciertos privados o hacer transmisiones en vivo para sus fanáticos.

Madonna, provocativa a cualquier edad Leer más

El idioma es una barrera muy grande, pero con J Balvin y Maluma nos dimos cuenta que sí se puede ir más allá

También quiere una pausa

“Soy una persona muy intensa. No quiero nada mal hecho”, fue la frase que soltó al preguntarle cómo se considera ella en su vida personal y laboral. Y es que parece que nada de lo que hace sale mal y si hay un problema pasa la página rápido. Pero vivir tan de prisa también está contemplado hasta un punto. Anitta sabe cuándo quiere parar. “Yo quisiera hacer una pausa en unos años, cuando quiera tener hijos y un marido. Quiero mi familia y como me gusta hacer todo bien, me voy a dedicar por completo a eso”, explica y continúa: “Eso de dormir en un país y despertar en otro ya no sería posible. Yo no quiero ser egoísta con mis hijos”. Pero para eso faltan algunos años, su visión está ahora en ser una estrella global.