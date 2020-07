Madonna, provocativa a cualquier edad

Madonna es una de las mujeres de mayor impacto en el mundo artístico. Ella logró que el sexo se difumine de la idea de ser un tabú al mostrarlo sin tapujos en cada uno de sus trabajos. Su silueta sin ropa ahora es el tema más hablado en Internet. Su figura, a los 61 años, es envidiable y se nota que lo que más cuida es su imagen.

La Reina del Pop tiene un gran legado musical, y una irreverencia y poderío sexual que no perderá nunca. Con su nueva foto en Instagram lo demuestra. La sexagenária expone al mundo su cuerpo y no se avergüenza por nada del paso del tiempo sobre él. Parece que es un trofeo y las luce como medallas tras una batalla.

Esta imagen ha levantado comentarios sobre si una mujer de su edad debería mostrarse desnuda, o si sigue con una actitud adolescente al tomarse selfis. Pero la pregunta es ¿por qué no? Y a Madonna hay que entenderla en conjunto. Su carrera está cimentada en el desafío de lo que en costumbre no es posible. La desnudez es su estrategia, ella conoce a la perfección que un cuerpo femenino libre de prendas es controversial si no es para el 'consumo' sexual de los hombres. Ella solo es Madonna.

Jaja y con el bastón... pobre necesita prensa... hace cuanto no tiene un hit?😂 — Alejandro 💚 (@alenu77) July 7, 2020

Se escandalizan por una foto de Madonna semidesnuda, tengan, ahí está la cura para su morbo, se llama SEX y es un libro que tiene casi 30 años de publicado, hay muchas fotos más de ese tipo. pic.twitter.com/02NYGWU1Li — Ashtray Heart 💉💊 (@etoEMIdato) July 7, 2020

EXPRESIONES quiere repasar sus más controvertidos retratos que dejan claro que la intérprete de Erótica no tiene límites y no se deja encasillar ni por los de las telas.

Uno de los vídeos más sexuales de la cantante. Fue publicado en 1992.

Foto por Steven Meisel

SEX, es un libro que fue lanzado el día 21 de octubre de 1992, hace 27 años. En un principio, fue creado para acompañar el álbum Erotica (que salió un día después) pero se convirtió en un fenómeno en ventas. Su primer tiraje consiguió $26 millones. La portada del texto mostraba a Madonna en como imagen del envoltorio de un condón.

En él venían incluídos poemas, cuentos y ensayos en donde descaradamente exploraba su sexualidad. Detallaba sus fantasías, por qué le gusta el sexo anal y ser sumisa en una relación sadomasoquista. Las fotografías fueron hechas por Steven Meisel en formato Super 8 en diversos lugares de la ciudad de Nueva York.