Madonna, inmune al coronavirus ¿es posible?

Madonna, la Reina del Pop, parece que le han puesto una nueva corona, la del coronavirus. Ella ha dicho que ha dado positivo por anticuerpos contra esta enfermedad que ha afectado a millones de personas en el mundo, y que en Ecuador supera los 22 mil casos sin cifras concretas de las muertes.

Pese a esto, la cantante no le tiene miedo. La intérprete de Madame X dijo que ahora planea salir a conducir con las ventanas abiertas para “respirar el aire COVID-19”. En un video en blanco y negro de estilo noir compartido en Instagram, denominado Cuarentena No. 14, se la puede ver sentada en una máquina de escribir, leyendo las páginas. Ella dijo: “Creo que es bastante significativo que el papel en el que estoy escribiendo se incendie y consuma”.

Sus palabras continuaron así: “Estoy tan confundida en mi propia confusión, tan desconcertada por mi incapacidad para expresar mi decepción, tan poco dispuesta a pelear con las personas con las que he estado en cuarentena, porque sé lo inútil que es y, sin embargo, quiero probar la satisfacción de ser conocida, ser entendida. Me sorprende que nos preocupemos tanto por lo que la gente piensa o por ganar el favor de las personas o por tener razón en una discusión. Me odio por esta mezquindad”, fue parte de su reflexión en estos días en cuarentena. Ella agregó: “Me hice una prueba el otro día, y descubrí que tengo los anticuerpos. Así que voy a dar un largo paseo en auto, voy a bajar la ventanilla y voy a respirar el aire COVID-19. Y sí, espero que el sol brille”.

Después de apagar la vela junto a su máquina de escribir y ponerle cera caliente en la mano, dijo: “Estas son las buenas noticias. Mañana es otro día y me voy a despertar y me voy a sentir diferente”.

EL ESPECIALISTA

El doctor Byron Velasteguí, máster en seguridad y salud, fue consultado por EXPRESIONES sobre lo que afirma la famosa cantante y dijo que sí es posible solo si es asintomática. “Es muy real lo que le ocurre, puede ser asintomática y le va salir positiva la prueba de COVID-19, con lo que desarrolla anticuerpos”. Lo que deja la duda sobre si Madonna está ocultando esta posibilidad a sus millones de fanáticos. Si fuese su paciente, Velasteguí le recomendaría que solo salga al exterior cuando el IgM salga negativo y que sus médicos reconfirmen que tiene anticuerpos

TIENE NUEVO NOVIO

La intérprete de 61 años oficializó su romance con el bailarín Ahlamalik Williams. Él tiene 27 años y celebró su día junto a la Reina del Pop. “Feliz cumpleaños, mi amor. No podía pensar en una mejor persona con la que estar en cuarentena”, hizo público en sus redes sociales. Hacía seis años que Madonna no presentaba a una pareja. La última relación conocida fue precisamente con otro bailarín, Brahim Zaibat, con quien salió en 2010.