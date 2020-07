Expreso Playlist: Naíza presenta Antídoto, con el respaldo de Tezzel

Las novedades nacionales se agrupan en esta lista musical para que no dejes de estar al día con las canciones de la semana. En el pop Naíza regresa tras casi 3 meses desde su último tema. Antídoto es la nueva canción con la que rompe el silencio de su cuarentena. Neoma, por su parte, se unió a Lolabúm y se adueñó de la colaboración que lanzó junto a Pedro Bonfim. Mientras que Guanaco alza la bandera del rap local con una canción colaborativa que reúne a Juan Por Dios y Rap Bang Club.

Renkai, J-Misá y Juance también tienen temas nuevos y completan esta playlist de julio.

Antídoto- Naíza

La nueva canción de Naíza se estrenó este fin de semana. Con el respaldo autoral y de producción de Tezzla, esta balada urbana muestra a una Naíza que calma su impetú de fiesta para empezar en la nueva normalidad. El videoclip se grabó en Miami, ciudad dónde estudia Marketing Digital.

Expreso Playlist: Dayanara le pone color a la cuarentena Leer más

Cuando Quieres Jugar Conmigo - Lolabúm x Neoma

El segundo sencillo de Lolabúm para el lanzamiento de su tercer disco de estudio viene de la mano de Neoma. Aquí le dan la oportunidad de brillar a la cuencana en voz y estilo, por lo que este podría definirse como la canción más pop de la banda quiteña.

Como Fueke - Guanaco, Juan por Dios, Rap Bang Club y Jhon Pri

Guanaco presenta una nueva canción llena de energía, y por qué no, su próximo tema que cerrará sus conciertos. Como Fueke apela a la fiesta y la algarabía junto a los amigos, por esto día esto se siente nostálgico. La colaboración con Juan por Dios y Rap Bang Club lo pone en el panorama internacional en su género, el hip- hop.

Quiero Bailar Contigo - Juance

El exintegrante de It is away, el cuarteto musical que empezó su carrera en Ecuador tiene talento, ahora presenta su segundo tema como solista de corte pop- urbano. En su cuenta de Instagram continúa haciendo versiones de temas de otros artistas con su particular estilo.

Ganas Bien Locas (Remix) - Alvaro & Rich ft. J Misá

Expreso Playlist: Cometa Sucre aguanta la tempestad Leer más

Este remix de la boyband manabita es junto a los chilenos Álvaro & Rich. El video se realizó durante la cuarentena mostrando baile, diversión y buena química. El tema se estrenará también en la cadena HTV para toda Latinoamérica.

Quiérete - Ren Kai

El cantante ecuatoriano Ren Kai regresa con el tema Quiérete, un tema que describe como "la contestación a Tusa de Karol G". Ahora, con su nueva faceta como actor en Antuca me enamora, Quiérete ha tenido un mayor impacto en su semana de estreno. El clip juega con la cultura asiática, muy cercana a Ren Kai por su ascendencia china. Todo se desarrolla en un pequeño bar karaoke.