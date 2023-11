Isaac Delgado: "Si las amigas de Úrsula no me quieren, qué puedo hacer"

El presentador de 'Noticias de la mañana' Isaac Delgado (RTS) ha vivido un año muy mediático, que se inició cuando la presentadora y psicóloga Úrsula Strenge cumplió 50 años. En septiembre no estuvo en esa celebración y el escándalo estalló cuando ella dijo que se estaban dando una pausa. Es ahora cuando él rompe su silencio sobre esta relación de la que muchos opinan es solo de apariencias.

- ¿Cómo evalúa el año que está por concluir?

Un año lleno de retos y desafíos, muy confrontador. Es hora de seguir creciendo, sobre todo en lo profesional.

- Si tuviera que quemar algo, ¿qué sería?

(Piensa y sonríe) Creo que quemaría las malas intenciones. Hay mucha gente malintencionada que no mide las consecuencias.

- Este año su relación con Úrsula Strenge estuvo en el ojo del huracán, incluso ya nadie cree que siga con ella.

¿Por qué?

- Las amigas de Úrsula lo dan por hecho y así lo han comentado, cada quien anda por su lado.

A veces la gente quiere ver, escuchar y creer lo que quiere, pero no siempre es así. Hemos ido a muchos sitios juntos, como a reuniones de amigos y con familiares. La vida continúa.

- Usted lo ha dicho, la vida continúa, con o sin ella...

(Risas) Mucho se especula porque ya no hay fotos de nosotros como antes. Cuando se subía alguna publicación, siempre decíamos que teníamos que hacerle frente. ¿Pero frente a qué?

- Alborotaron el avispero cuando ella cumplió 50 años, usted brilló por su ausencia. Eso fue un hecho.

Yo no quise estar. Ni ella ni yo teníamos conocimiento de una reunión sorpresa. Me comentó que la iban a buscar unas amigas para salir a cenar. No me sentía bien, me dolía la cabeza, había sido una semana complicada. Ese día la fui a visitar, le dije que disfrute su cumpleaños y que tal vez organizaríamos un viaje para el fin de semana. Acudió gente del medio que tomó fotos y, como no me vieron, comenzaron a especular. Solo emitieron juicios, no preguntaron.

Del 2023 quemaría las malas intenciones. Gerardo Menoscal.

- Pero fue ella la que comentó que se estaban dando una pausa y eso provocó que el escándalo se encendiera.

La pausa no necesariamente indica una separación, es una cuestión de permitirse conversar como cualquier otra pareja. Conversaciones de ciertos desacuerdos, de cosas que pasaban y no nos agradaban.

- Usted tiene fama de controlador, celoso... Úrsula lo comentó en una nota que le hizo Emiliana Valdez en 'Noticias de la mañana' cuando usted cumplió años (32).

Ella lo dijo en son de broma.

- Las personas que lo conocen saben que es intenso, algo tóxico.

(Risas) Una cosa es ser apasionado...

- En busca de tranquilidad, ella tenía previsto un viaje a la India. ¿Por qué no se fue?

No sé, debe consultarle a ella.

- Si usted dice que continúa siendo la pareja, debe saberlo, porque es un viaje largo y generalmente es una ausencia de algunos días.

Si cambió de opinión tiene que tener sus razones, pero no tienen que ver conmigo.

No soy moneda de oro para caerle bien a todo el mundo Isaac Delgado

- Las amigas de Úrsula han ‘salido bailando’ porque, supuestamente, se han metido en la relación.

No he sentido que exista una intromisión, lo que he escuchado son comentarios, pero son chismes de pasillo. A mí directamente no me lo han dicho y yo no he corroborado esa información.

- ¿La mayoría de ellas no lo quieren?

No lo sé. Si las amigas no me quieren, qué puedo hacer. No soy moneda de oro para caerle bien a todo el mundo. Eso queda en ellas, cada quien da lo que tiene en su corazón, no puedo insistir para caerles bien a las personas. No me consta que hayan dicho eso. Por eso manifesté que quemaría los comentarios mal intencionados este año, porque quizá no han dicho nada, pero siempre alguien con tal de hacer daño lo convierte en chisme. No tengo reparo en conversar con ellas.

- De lunes a viernes trabaja y durante el fin de semana estudia una maestría en Comunicación Estratégica y comparte con su familia. Si usted dice que la relación sigue, ¿cuándo se ven?

Habrá momentos, dura un año la maestría. Nos reorganizamos porque tanto ella como yo trabajamos. Por la relación no podemos dejar de hacer nuestras cosas o que interfiera en lo familiar, laboral y proyectos. Hay que ajustarse. Los tiempos compartidos se pueden mover. Al inicio las parejas se quieren ver todos los días, pero cuando están fortalecidos los lazos, a veces con una llamada o una videollamada, con tal de saber de la persona, creo que basta y sobra.

A veces aquello provoca enfriamientos.

Totalmente de acuerdo y ahí es cuando se dan rompimientos, pero cuando se está seguro de lo que se quiere y está bien cimentada la relación, ese tipo de cosas no se dan.

- En los dimes y diretes que se han dado, se ha dicho que sus padres han ‘metido la cuchara’.

Eso es una gran mentira. No sé de dónde sale esa información malintencionada y lo peor es que lo replican. No ven que causan daño. Mis padres (Carlos Julio y Priscilla) son respetuosos. Puede ponerme un detector de mentiras, jamás se metieron, tampoco los de ella.

Nunca le he pedido prestado dinero

Isaac Delgado

- Otro de los comentarios que se han dado es que han existido problemas económicos.

¿De qué lado y en qué sentido?

- Que usted le ha pedido prestado dinero y que ella lo ha apoyado...

¿Sabe cuándo me ha prestado Úrsula un centavo? Nunca. En la relación está establecido que los gastos sean mitad y mitad. Así debe ser en todas las relaciones, debe existir un grado de equidad en lo sentimental y en todo sentido. La gente cree que no trabajo, que no hago nada. No tengo por qué presentar lo que tengo.

-¿Y su familia le ha prestado dinero?

Para nada. La única ayuda que pedí a una tía de ella que conoce de bienes raíces fue que nos ayude a vender un piso. La gente es malintencionada, habla sin bases y sin fundamento.

A veces los seres humanos nos aferramos a una relación, aunque esta no funcione.

El hecho de que existan esas situaciones no quiere indicar que todas las relaciones sean así. Cada relación es un universo diferente. En algún momento nos verán en las redes sociales, pero esperamos que baje la intensidad mediática y que las aguas estén tranquilas. Tenemos claro que la gente quiere saber, pero hay que respetar el espacio. A veces se gana más con el silencio, por ello puse en mis redes sociales un post que dice: “Cada quien da lo que tiene en su corazón”.

Se aproxima el fin de año, ¿qué tiene previsto?

Estamos viendo si nos vamos a la playa. Me encanta la playa. El viaje del reciente feriado a Cuenca, a mi papá se le ocurrió el miércoles por la noche. Úrsula no tenía planes de salir por sus hijas. El jueves (Día de los Difuntos), él me dijo que los acompañe, mis hermanos no iban a ir. No quería que mis progenitores viajen solos, así que me fui con ellos.

Usted es un hombre cristiano. Si pusiera la mano en la Biblia, podría prometer que la relación continuará.

Pondría la mano encima de la Biblia para pedirle a Dios que siga bendiciendo la relación y que continúe, si es su voluntad.

Isaac es parte de 'Noticias de la mañana'. Gerardo Menoscal.

¿Ella sabía que usted iba a dar esta entrevista?

¿Quiere la verdad?

Claro, solo la verdad.

Lo sabía, conversamos sobre el tema.

Espero que todo lo dicho sea cierto.

Así es. Ya no más sensacionalismo, hay gente que lo replica de manera tergiversada, ya es suficiente. Úrsula emitió sus comentarios, yo no lo había hecho. Estoy aprovechando este espacio para hacerlo. Ha sido respetuosa, por esta razón he hablado con usted. Aunque a veces ha metido su picante (risas).

