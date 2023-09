El viernes 1 de septiembre, Úrsula Strenge cumplió 50 años. Una edad importante en la vida de cualquier persona. Tras las celebraciones, como fiestas patronales, en las cuales se la vio muy divertida y sin Isaac Delgado (32), ella anunció que se darán una pausa, al estilo de la cantante mexicana Lucero y el millonario Michel Kuri, quienes han quedado como amigos.

Úrsula Strenge: "Con Isaac, estamos en conversaciones para tomar una decisión" Leer más

Ese mismo día, el presentador de 'Noticias de la mañana', de RTS, escribió un texto con fotos juntos. Una parte decía: “Hoy es uno de esos días en los que miras el camino recorrido y simplemente sonríes. Y con esa misma sonrisa quiero celebrar la vida de mi persona favorita... ¡Feliz cumpleaños 50, novia mía!”.

Un mensaje que no tuvo respuesta de la psicóloga y concejala. Ahora que todo se hizo público, según amigos de la pareja, ellos ya estaban en crisis hace rato. Pero una relación no la hace una persona, sino dos.

En mayo cumplieron dos años juntos. El mes pasado, Úrsula se fue de vacaciones a Estados Unidos y, según los allegados, desde entonces la comunicación entre los ahora exenamorados ya no era buena, al punto que, poco o nada, Isaac sabía de ella. Además, en una sesión de gráficas que Úrsula recientemente hizo en la playa, a la que él la acompañó, el equipo de trabajo notó que algo pasaba entre ellos y que estaban distanciados.

A decir de los amigos, Isaac con mucha ilusión preparó las sorpresas por su onomástico, pero se quedó como novio de pueblo. Aunque el viernes fue al canal, no apareció en el matinal. Inicialmente, no iba a salir el lunes 4 de septiembre, sin embargo, lo hizo, aunque se lo notó algo distante. El bromista del grupo, José Luis Arévalo, no se mordió la lengua y le mandó sus indirectas, pero también buenos deseos: “Qué bueno verte alegre y feliz, como debe ser”.

Isaac con sus compañeros de RTS, el lunes 4 de septiembre. Cortesía

La diferencia de edad no era lo único en contra que existía entre ellos. En algunas ocasiones, Úrsula comentó que Isaac era celoso e intenso, el presentador ha atravesado momentos complicados con sus padres (Carlos Julio y Priscilla), quienes han tenido problemas conyugales.

Úrsula llegó a una edad en la que cada segundo cuenta, de replantamientos, de cerrar ciclos, alivianar cargas y, además, darle más tiempo a sus hijas, Camila, Ivanna y Cristina, quien es una adolescente, una etapa complicada. Darse una pausa nace de la presentadora, pero para muchos, en otras palabras, es un adiós.

Cuando se vive la experiencia de la pausa en la pareja (un tiempo determinado donde se toma una distancia, incluso no se tiene ningún tipo de contacto) se suele interpretar como una especie de ruptura o preámbulo de ruptura, según los expertos.

Opiniones

El amigo de la expareja, Jorge Luis Pérez considera que marcar distancia con el objetivo de mejorar una relación sentimental representa un riesgo, porque en esa instancia se abre un portal de posibilidades individuales. “Da una sensación de libertad que no es verídica. Creo que si existe una crisis, hay que darle frente juntos, trabajar el orgullo y la ira, dando paso a la sensatez.

Úrsula Strenge e Isaac Delgado habrían terminado su relación Leer más

El distanciamiento nos aleja de una posible respuesta, solo prolonga la agonía de una relación, que en la mayoría de los casos hace rato ya perdió su vitalidad. Pienso que el ser humano cambia de manera integral en cada década de su vida, y los 50, para muchos, dibuja una línea para hacer un alto y decidir un nuevo rumbo de propósitos, que involucra el ámbito familiar, laboral y sentimental”.

Lee también: Celoso y controlador, así describe Úrsula Strenge a Isaac Delgado

La presentadora Mariela Viteri tampoco cree en pausas. “Considero que estas son para no terminar tan abruptamente, tal vez lo que se busca con ellas es que todo fluya menos dolorosamente. Los 50 años es la segunda etapa de la vida y no quieres perder tiempo. Y si ya no me llevo bien, prefiero poner fin lo más pronto, porque un año después de los 50 es más importante que luego de los 20 o 30”.

Isaac Delgado y Úrsula Strenge desmienten que su relación terminó Leer más

El comunicador de farándula Stalin Ramos opina que “cuando ya existen fricciones o las cosas no marchan bien en una relación, estas pausas son solo el tiempo que uno de los dos involucrados necesita para tomar el valor de poner fin a una relación. Son el límite para escapar unos días y envalentonarse, y decidir terminar o seguir alargando la agonía con el típico ‘si las cosas no cambian’, tener ya la excusa perfecta para poner punto final. Ya a los 50 años, luego de la euforia, alegría, etc., llega el reencontrarse.

Lee también: Isaac Delgado: "Los besos de Úrsula son apasionados y dulces"

Se cierra un ciclo para abrir uno que es más incierto que el iniciar la juventud, porque si ya alcanzaste las metas, las nuevas que te propongas deben ir de acorde a tu edad y al entorno que te rodea. Hay que lidiar con la independencia de los hijos, la dependencia de los padres hacia los hijos, amistades que se alejan por esos mismos motivos. Y quien se quede a tu lado como pareja tendrá que hacerse cargo de eso y más para respaldarte”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!