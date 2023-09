Úrsula Strenge: "Disfruto la paz de las pausas"

Tras los días intensos que ha vivido Úrsula Strenge no solo por el escándalo armado por su comentada pausa en la relación con Isaac Delgado, ha publicado en las redes sociales un mensaje a su estilo.

“Esta nueva década de vida la recibí con profunda gratitud. En esta nueva etapa sigo descubriendo algunas cosas que las estoy saboreando. Prefiero sentir más y pensar menos. Elijo escuchar más y hablar menos.

Me encanta la adrenalina de la velocidad, pero especialmente disfruto la paz de las pausas. Me gusta mucho ayudar y cuidar a los demás, pero cada vez me cuido más a mí misma. Me responsabilizo con amor de mi historia, mis palabras y acciones, pero ya no de la interpretación que los demás hagan de las mismas.

Me sale cada vez mejor bajarle el volumen al ruido externo (quejas, críticas, chismes) y subirle el volumen a mi voz interior (emociones, pensamientos, necesidades). Soy más selectiva con las personas a las que les doy mi tiempo, atención y afecto.

Soy consciente y valoro mis luces, pero también mis sombras. A pesar del tiempo, sigo en permanente posición de aprendiz. Amo mi versión actual, la mujer que soy hoy, más libre y más plena. ¡Vivan los cincuenta! Que vivamos las cincuentonas”.

Los seguidores y amigos, entre ellos, La Flaca Guerrero, Gabriela Pazmiño, Eduardo Andrade, Cheo Navarrete, Fernando Villarroel, la felicitaron por esta nueva etapa.

Mientras la presentadora se expresa en las redes sociales, en RTS buscan a los involucrados en la grabación del video de Isaac Delgado huyendo de la prensa.

