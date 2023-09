Isaac Delgado: "Fue un acto espontáneo, loco y desesperado"

El presentador Isaac Delgado, de RTS, dio declaraciones tras unas imágenes y video que se publicaron en el suplemento EXPRESIONES y en nuestras redes sociales, respectivamente, en los cuales se lo ve metiéndose en la cajuela de su carro para evitar ser entrevistado por la prensa rosa por su comentado distanciamiento con Úrsula Strenge.

"Fue un acto espontáneo, loco y desesperado. Ese día se encontraban personas no solo en la parte de adelante, también en la de atrás. Me sentí acorralado, no sabía cómo salir. En ese momento pensé en hacerlo. Fue una acción loca. Es válido aclarar la situación.

No creo que se deba tomar a mal. He leído y escuchado opiniones de todo tipo. Es hasta cierto punto una acción desesperada en vista del acoso. En mi posición, muchos harían lo mismo. Lo más factible y viable fue actuar de esa manera", fue parte de lo que manifestó Isaac durante la emisión del espacio 'Noticias de la mañana', el miércoles 6 de septiembre.

Además, añadió: "Tengo una vida privada y merezco respeto, mi vida sentimental es privada, mi trabajo es público. Hay una situación que se ha salido de las manos. Todo está bien dentro de mi relación. Ante las especulaciones paremos la mano. Soy un ser humano y merezco respeto. Nada más, sigamos viviendo felices. Agradezco a mi equipo de trabajo".

Por esta acción desesperada como la llama, los comentarios y las burlas en las redes sociales no se hicieron esperar y le dijeron: "Ridículo, ni en Hollywood se ven estos escapes". También lo compararon con el actor Tom Cruise, de 'Misión imposible'". Otros fueron más duros en sus expresiones.

El lunes 4 de septiembre, los periodistas esperaban por él en los exteriores de RTS. Querían su versión luego de que Úrsula dijera que se estaban dando un tiempo, ya que él no estuvo en los festejos de sus 50 años. Isaac prefirió 'escapar'.

El presentador en la cajuela. EXPRESO

